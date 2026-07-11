Calea ferată lega uzina de gara Bumbești-Jiu

Este vorba despre calea ferată, pe o distanță de 4,6 kilometri, de la platforma fabricii până la gara Bumbești, care făcea legătura între Uzina Mecanică Sadu și gara din Bumbești-Jiu. În momentul în care a fost verificată infrastructura necesară transportării producției, s-a constatat că șinele lipsesc pe o distanță de aproximativ 4,6 kilometri.

Situația este cristică deoarece Uzina Mecanică Sadu a fost inclusă în programul SAFE și urmează să fie retehnologizată pentru a putea produce muniție strategică pe teritoriul României. Situația ar putea afecta capacitatea fabricii de a-și onora la timp contractele, în condițiile în care transportul feroviar era cea mai eficientă variantă pentru produsele realizate la Sadu.

Fabrica este una dintre cele mai vechi unități ale industriei românești de apărare. Ea a fost creată în anul 1939 și produce muniție de infanterie pentru mai multe calibre NATO, dar și pentru calibre folosite în trecut de statele din estul Europei. Din anul 2002, societatea este filială a companiei de stat ROMARM. Infrastructura a fost desființată ilegal în urmă cu 16 ani și predată Parcului Industrial fără avizele necesare

Muniția ar putea fi transportată numai pe șosea

Dacă linia feroviară nu va fi refăcută, produsele realizate la Sadu vor putea fi transportate numai pe cale rutieră, cu ajutorul unor vehicule speciale. Această metodă este mai puțin eficientă decât transportul pe calea ferată și ar putea îngreuna livrările, mai ales după creșterea producției și retehnologizarea uzinei prin programul SAFE.

Includerea fabricii în program presupune modernizarea capacităților de producție și fabricarea de muniție strategică în România. Autoritățile au prezentat proiectul drept una dintre investițiile prin care vechile fabrici de armament vor fi repuse în funcțiune și vor primi echipamente noi.

DNA verifică dacă șinele au fost tăiate legal

Modul în care a fost dezafectată calea ferată este cercetat acum într-un dosar penal instrumentat de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii DNA Craiova au deschis o anchetă și au solicitat documente pentru a stabili circumstanțele în care infrastructura feroviară a dispărut, eventualele prejudicii și persoanele responsabile.

România are la dispoziție 16,68 de miliarde de euro pentru apărare, echipamente cu utilizare duală și infrastructură prin programul SAFE. Lista achizițiilor semnate până la 30 mai 2026 arăta că cel mai mare contract deja încheiat are valoarea de 3,337 de miliarde de euro, pentru 298 de mașini de luptă ale infanteriei. Alte miliarde merg către nave, sisteme antiaeriene, muniție, drone, elicoptere, avioane Spartan, centre de securitate cibernetică și echipamente pentru intervenții de urgență. Din suma totală alocată României, 4,2 miliarde de euro vor fi folosite pentru capetele de autostradă A7 și A8, iar 12,48 de miliarde de euro sunt destinate echipamentelor militare.