Un schimb de replici tensionat a avut loc în ediția de joi seară a emisiunii Spynews TV Live, moderată de Mara Bănică. Invitată în platou prin intervenție telefonică, cântăreața Letiția Moisescu a vorbit despre modul în care își crește cei trei copii, iar declarațiile sale au stârnit imediat reacția jurnalistei.

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Discuția a pornit de la cazul unei mame din Constanța, surprinsă în timp ce își agresa fiica pe o stradă din oraș. În acest context, artista a precizat că nu susține violența, însă a recunoscut că au existat situații în care și-a pedepsit copiii cu o palmă la fund.

Letiția Moisescu: „Aș minți să spun că nu au fost situații în care le-am dat una din mers peste fund”

Artista, care este mama a trei copii – o fetiță de șase ani și doi băieți gemeni în vârstă de cinci ani – a explicat că încearcă întotdeauna să rezolve conflictele prin dialog și să evite orice gest violent.

„Eu am trei copii, doi băieți gemeni și o fetiță. Fata are 6 ani, băieții au 5 ani. E o provocare când sunt 3 în loc de 1. Chiar și așa, nu merg pe premisa de a-i plesni la orice chestie sau să consider că violența rezolvă orice. Încerc să le explic pe cât posibil. Eu ridic tonul și spun: «Vorbim pe rând! Liniște!». Încerc să atenuez niște chestii pentru a nu ajunge în faza în care să îi plesnesc. Nu asta e varianta. Aș minți să spun că nu au fost situații în care le-am dat una din mers peste fund”, a declarat Letiția Moisescu, în direct, la Spynews TV Live.

Mara Bănică a reacționat imediat: „Este violență”

Afirmațiile artistei au fost imediat contestate de Mara Bănică. Moderatoarea emisiunii a spus că nu poate accepta nicio formă de violență asupra copiilor și a întrerupt dialogul cu invitata.

„Deci nu vreau să aud asta! Nu există! Te-ai autodenunțat! Draga mea, suntem pe poziții complet greșite! Este violență. Cu tot respectul, dacă acolo ne poziționăm, vă cer scuze. Nu mă gândeam că se ajunge aici cu discuția. Mulțumesc, vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot să tolerez niciun fel de formă de violență”, a explicat Mara Bănică.

Discuția a pornit de la un caz de agresiune asupra unui copil

Subiectul a fost abordat în contextul imaginilor apărute recent cu o femeie din Constanța, surprinsă în timp ce își agresa fiica pe o stradă din oraș. Pornind de la acest caz, invitații au discutat despre metodele de disciplinare a copiilor și despre limitele dintre educație și violență.

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