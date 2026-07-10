Câte persoane vor mai locui în România în 2080. Un sfert din populație va avea peste 65 de ani

Îmbătrânirea populației, o provocare majoră

Populația României ar putea scădea semnificativ până în anul 2080, ajungând la 15,63 milioane de locuitori, o reducere de 3,41 milioane față de nivelul raportat la 1 ianuarie 2025, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică (INS). Această scădere de 17,9% reflectă un declin accentuat al populației tinere și adulte, în paralel cu o creștere semnificativă a numărului persoanelor în vârstă de peste 65 de ani.

Proiecțiile INS subliniază că procentul populației tinere (sub 15 ani) va scădea la 13,7% până în 2080, iar cel al populației adulte (15-64 ani) va ajunge la 60,4%. În schimb, populația vârstnică (65 de ani și peste) va crește la 25,9%, față de 20,3% cât era în 2025.

Foto: INS

Indicele de îmbătrânire demografică, care reflectă raportul între populația în vârstă de peste 65 de ani și cea tânără, a crescut de la 81,0 în 2005 la 131,3 în 2025. Până în 2080, acest indicator va atinge un nivel alarmant de 188,8%, conform prognozelor. În plus, raportul de dependență demografică, ce indică numărul persoanelor inactive raportat la cele active, va ajunge la 65,5%.

Cauzele declinului demografic

Specialiștii INS identifică mai mulți factori care contribuie la scăderea populației: natalitatea în continuă scădere, menținerea unui spor natural negativ, migrația internațională și schimbările în comportamentul demografic al cuplurilor căsătorite.

Foto: INS

La 1 ianuarie 2025, populația rezidentă a României era de 19,043 milioane de locuitori, dintre care 51,2% erau femei. Mai mult de jumătate din populație (51,3%) trăia în mediul urban, conform statisticilor INS.

Diferențe majore între regiunile României

Există variații regionale semnificative în structura populației. La începutul anului 2025, regiunea de dezvoltare Nord-Est (județele Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui) adăpostea cea mai mare parte a populației, reprezentând 16,9% din totalul locuitorilor. În schimb, regiunea de dezvoltare Vest (Arad, Caraș-Severin, Hunedoara, Timiș) avea cea mai mică pondere, cu doar 8,8%. Totodată, regiunea București–Ilfov era cea mai urbanizată, cu 85,6% din locuitori trăind în orașe, conform INS.

Spor natural negativ în toate regiunile

Un alt semnal de alarmă îl reprezintă sporul natural negativ, care, la 1 ianuarie 2025, era de -104,1 mii persoane la nivel național. Cele mai mari pierderi demografice au fost înregistrate în regiunea Sud-Muntenia (-21,4 mii persoane), iar cele mai mici în București-Ilfov (-7,3 mii persoane). Alte regiuni afectate semnificativ au fost Sud-Est (-16,9 mii persoane), Nord-Est (-15,6 mii persoane) și Sud-Vest Oltenia (-14,4 mii persoane), potrivit datelor INS.

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