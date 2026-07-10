Pentru a pregăti porumb dulce copt, începeți prin a îndepărta frunzele și mătasea, clătiți știuleții sub un jet de apă și uscați-i bine. Încălziți cuptorul la 200 de grade Celsius și așezați porumbul pe o tavă tapetată cu hârtie de copt sau folie de aluminiu. Coaceți timp de 20-25 de minute, întorcând știuleții la jumătatea timpului pentru a asigura o rumenire uniformă. Dacă vă doriți un plus de savoare, activați funcția grill în ultimele minute.

Imediat ce scoateți porumbul din cuptor, ungeți-l cu unt cât este încă fierbinte. Pentru un gust mai complex, puteți presăra sare, piper, boia afumată, pudră de usturoi sau chiar parmezan ras. Rezultatul: boabe moi, suculente și aurii, cu o aromă care amintește de porumbul la grătar.

Această metodă nu doar că vă scutește de efortul pregătirii grătarului, dar vă oferă și o gustare sănătoasă și delicioasă, perfectă pentru zilele toride de vară.

Horia Manea, fostul concurent de la „Chefi la cuțite” 2023, vine cu câteva rețete speciale, în cadrul emisiunii „Meniu de vedetă”, la Antena Stars. Bucătarul a pregătit de data aceasta, porumb copt cu două sosuri.

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