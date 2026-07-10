Publicația gastronomică Food & Wine a plasat Istanbulul în top 10 destinații gastronomice din lume în anul 2026. Astfel, de la micul dejun ritualic până la mâncarea stradală inovatoare și restaurantele sofisticate, Istanbul oferă o experiență gastronomică variată.

Micul dejun turcesc care redefinește o masă obișnuită

În Turcia, micul dejun nu reprezintă doar o masă rapidă înainte de muncă, ci este o adevărată instituție socială, o celebrare a comunității și a abundenței. O plimbare pe malul Bosforului urmată de un o masă întinsă este o experiență obligatorie pentru orice călător.

Masa tradițională impresionează prin zecile de farfurioare pline cu ingrediente proaspete. Localnicii și turiștii se bucură de brânzeturi variate precum faimoasa Ezine, similară cu feta, Hellimi la grătar și clasicul cașcaval Kașar. Lângă ele se află întotdeauna Menemen, o omletă suculentă cu roșii, ardei și condimente, servită fierbinte direct în tigăiță.

Micul dejun turcesc depășește o masă simplă și ajunge să îndeplinească un rol social în societatea turcă. Foto: Shutterstock

Festinul matinal continuă cu miere cu Kaymak (o cremă groasă de lapte), măsline aromate, Sucuk (cârnat turcesc picant), Sigara Böreği (rulouri crocante cu brânză) și Piși, un aluat prăjit excelent pentru sosuri. Un pahar mic de ceai turcesc fierbinte, numit „çay”, completează perfect această tradiție esențială.

Magia mezeurilor: arta aperitivelor turcești

Masa turcească de prânz sau cină devine completă doar în prezența unei selecții de „meze”. Aceste aperitive calde și reci sunt create special pentru a fi împărțite între prieteni, adesea alături de un pahar de raki. Mezeurile combină texturi și ingrediente proaspete într-un mod spectaculos.

Printre cele mai apreciate preparate se numără Muhammara, o pastă cremoasă de ardei copt cu nucă, și Haydari, un iaurt grecesc gros cu mărar, ulei de măsline și usturoi.

Aceste sosuri vin la masă alături de o salată proaspătă de rucola și măsline mici, aduse adesea din regiunea Antakya. Texturile contrastante — dulceața pastelor de ardei, prospețimea iaurtului și gustul intens al rucolii — pregătesc terenul pentru felurile principale.

Restaurantele moderne din Istanbul oferă reinterpretări elegante ale acestor clasice. În localurile rafinate poți comanda Hummus, Kısır (un bulgur picant bine aromat), Patlıcan Ezme (o salată de vinete pasate) și Mücver, chiftele de dovlecel servite cu smântână. Tot aici, unele restaurante servesc și file de biban de mare marinat, fel de mâncare ce conturează importanța preparatelor din pește pentru cultura gastronomică a Istanbulului.

Meze turcesc. Foto: Shutterstock

Mâncarea stradală: gustul veritabil al orașului

Pentru a simți pulsul real al Istanbulului, trebuie să explorezi străzile aglomerate și să testezi mâncarea stradală. Orașul abundă în tarabe și vânzători ambulanți care oferă delicii preparate rapid, în fața ta.

Tradiționalul Balik Ekmek, un sandviș cu macrou la grătar, vândut de obicei în cartierul Eminönü, Istanbul. Foto: Shutterstock

Simit-ul, un covrig crocant acoperit cu susan, reprezintă gustarea iconică a localnicilor în mișcare. În apropierea portului, mirosul te va conduce sigur către Balık Ekmek, un sandviș simplu, dar extrem de gustos, cu pește fript direct pe bărci.

De asemenea, în jurul moscheelor există vânzători ambulanți de porumb, care este servit fie fiert sau copt, clasicii vânzători de înghețată, care fac joculețe cu cornetul de desert înainte de-al înmâna turiștilor sau Kokoretsi un renumit preparat turcesc de stradă cu un miros specific, realizat din intestine de miel curățate cu grijă, înfășurate strâns în jurul unei frigărui cu organe condimentate (cum ar fi pancreasul și rinichii), care se servește într-o chiflă proaspătă și adesea caldă.

Kokoretsi, alcătuit din intestine de miel sau de capră înfășurate în jurul unor organe condimentate, printre care se numără pancreasul, inima, plămânii sau rinichii. Foto: Shutterstock

Istanbul nu este doar o destinație pe hartă, ci o aventură culinară care te provoacă să explorezi dincolo de alegerile clasice. Data viitoare când ajungi pe malurile Bosforului, lasă-te ghidat de arome și descoperă complexitatea preparatelor locale.

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