La capătul unei partide pe care a dominat-o și în care a trimis de două ori minge în bară, Craiova a reușit să se impună la limită cu 1-0, grație golului reușit de puștiul David Matei, în minutul 61.

A fost însă de ajuns pentru ca Universitatea să ia cele trei puncte și să urce din nou în fotoliul de lider în Superligă.

După 25 de etape, Universitatea Craiova ocupă primul loc, cu 49 de puncte, cu o „lungime” în fața echipelor Rapid și Dinamo, ambele cu 48 de puncte.

Au evoluat echipele

Universitatea Craiova: L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Carlos Mora (81 Samuel Teles), D. Matei (80 Băsceanu), T. Băluţă (68 Mekvabishvili), Cicâldău (80 Al. Creţu), Bancu – Nsimba, Etim (68 Baiaram). Antrenor: Filipe Coelho

Oțelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, Zivulic (82 Manuel Lopes), P. Iacob, Conrado – Pedro Nuno (87 Chira), Joao Lameira, A. Ciobanu (82 Bruno Paz) – Bordun (68 D. Sandu), Patrick (68 Debeljuh), Andrezinho. Antrenor: Laszlo Balint

În următoarea etapă, Universitatea Craiova va întâlni Dinamo, în deplasare, într-un meci programat pe 9 februarie, de la ora 20.00.

