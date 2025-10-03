Punerea în vânzare a biletelor

În vederea gestionării eficiente a cererilor de interviuri pentru vize, Departamentul de Stat a anunțat că va trimite sute de funcționari consulari suplimentari în anumite țări. Decizia vine ca răspuns la creșterea anticipată a numărului de fani care doresc să participe la meciurile găzduite de SUA, Canada și Mexic.

Biletele pentru turneul din 2026 au fost puse în vânzare miercuri. Acest lucru a generat îngrijorări legate de politicile stricte de imigrație implementate în timpul administrației Trump, care au afectat acordarea vizelor temporare pentru intrarea în Statele Unite.

Procesul de obținere a vizelor

Călătorii din țările europene și asiatice care fac parte din Programul de renunțare la vize probabil nu vor avea nevoie de un interviu. În schimb, fanii din alte țări vor trebui să treacă printr-un proces care include un interviu personal și verificări de securitate suplimentare.

Departamentul de Stat a declarat, că „este pregătit să răspundă cererii, menținând în același timp cerințe riguroase de verificare”.

Măsuri pentru eficientizarea procesului

Pentru a face față creșterii anticipate a cererilor, autoritățile americane vor trimite sute de angajați în țările desemnate pentru a intervieva fanii care nu dețin deja o viză valabilă. Această măsură vizează îmbunătățirea vitezei de procesare a cererilor.

Departamentul de Stat îndeamnă fanii să înceapă procesul de solicitare a vizelor cât mai curând posibil. De asemenea, s-a anunțat că operațiunile de acordare a vizelor și pașapoartelor vor continua chiar și în timpul închiderii guvernului SUA, care a început miercuri.

În aproximativ 80% dintre țările care s-au calificat sau ar putea să se califice la Cupa Mondială, programările pentru interviurile de viză pot fi obținute în termen de două luni sau mai puțin, conform informațiilor furnizate de Departamentul de Stat.

România face parte din grupa H de calificare la Cupa Mondială 2026. Tricolorii sunt pe locul 3, cu 6 puncte din patru meciuri. Primul loc este ocupat de Bosnia -Herțegovina, cu 9 puncte din 3 partide, iar pe doi este Austria, cu 6 puncte din 2 jocuri.

