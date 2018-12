Șumudică, antrenor la FCSB? ”Gigi e prietenul meu”

„Gigi Becali vorbește săptămânal cu mine, e prietenul meu, nu am ascuns asta. Are încredere în ce îi spun, mă întreabă fel de fel de lucruri de fenomenul fotbal.

Nu ascund că mi-aș dori la un moment dat să lucrez cu Becali, fiindcă e un om care investește, pune totul la dispoziție și, la schimbările pe care le face și e un tip pe care aș vrea să văd dacă îl dovedesc cu inteligența mea profesională”, a spus Șumudică.

„Eu sunt sub contract un an și jumătate, dar, încă o dată, spun că Gigi Becali este un subiect atractiv, un om care vrea să facă performanță și asta vreau și eu. Cred că aș fi în stare să port o discuție cu acest om și să îl fac să înțeleagă ce e bine la fotbal. Oriunde l-aș avea patron pe Gigi Becali, cred că am face performanță”.