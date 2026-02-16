La Sibiu, oaspeţii au ratat în minutul 7, când Alibek Aliev a trimis pe lângă poartă. Eduard Florescu a şutat de la distanţă în contul gazdelor, dar Mihai Popa a prins mingea, în minutul 22, pentru ca după nouă minute Korenica să-l depăşească pe portarul Lazar, însă Căpuşă a intervenit salvator în faţa kosovarului. Tot Korenica a fost în prim plan în minutul 42, când a lovit bara, dintr-o lovitură liberă, potrivit News.ro.

Gazdele au primit penalti în minutul 45, la faultul lui Tidiane Keita asupra lui Florescu, numai că portarul Mihai Popa a respins a respins lovitura de pedeapsă executată de acelaşi Eduard Florescu, mingea a ajuns la Politic şi acesta a şutat pe lângă poarta goală.

În minutul 53 Biliboc a înscris cu un şut de la distanţă, care a fost deviat de Ionuţ Stoica şi l-a învins pe Lazar. Păun a trimis în bară în minutul 62, apoi clujenii au primit penalti pentru un fault al lui Zargary la Păun, dar Lazar a parat la execuţia lui Korenica.

În al patrulea minut de prelungire Mihai Popa a apărat două şuturi consecutive ale gazdelor, însă la ultima fază arbitrul Andrei Chivulete a dictat penalti pentru sibieni, după ce Sinyan l-a trântit în careu pe Ciubotaru.

Arbitrul a verificat faza la VAR şi a decis să anuleze decizia, iar FC Hermannstadt – CFR Cluj s-a încheiat 0-1.

Echipa lui Pancu a ajuns la opt victorii consecutive şi este pe locul 5, cu 44 de puncte. Hermannstadt e penultima în clasament, pe locul 15, cu 17 puncte.

FC HERMANNSTADT: D. Lazar – Căpuşă, Chorbadzhiyski, Ionuţ Stoica, K. Ciubotaru – Jair (D. Albu 46), A. Ivanov, Ed. Florescu (Neguţ 61) – A. Chiţu (Simba 69), Afalna (S. Buş 54), Politic (Zargary 61). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

CFR CLUJ: M. Popa – Aly Abeid, Sinyan, M. Ilie, Camora – T. Keita (Al. Păun 46), Djokovic, Muhar – Biliboc (V. Kun 87), Alibek Aliev, Korenica. ANTRENOR: Daniel Pancu

Cartonaşe galbene: D. Albu 50, Neguţ 82 / T. Keita 45+4

Arbitri: Andrei Chivulete – Mircea Grigoriu, Cosmin Vatamanu

Arbitri VAR: Bogdan Dumitrache – Ovidiu Haţegan.

