Macalou a deschis scorul în minutul 12, cu un șut precis de la marginea careului. Deși Luckassen-Brobbey a trimis balonul în transversală în minutul 45, oaspeții nu au reușit să egaleze. În repriza secundă, Universitatea Cluj și-a majorat avantajul în minutul 64, prin Stanojev, intrat pe teren cu doar câteva minute înainte. Rober Sierra a redus diferența în minutul 66, marcând din voleu, însă Macalou a securizat victoria clujenilor în minutul 84, pe contraatac, cu un assist din partea lui Drammeh.

În urma acestui succes, Universitatea Cluj ocupă locul 4 în clasamentul Superligii, cu 42 de puncte, în timp ce FC Argeș rămâne pe locul 5, cu 40 de puncte.

Componențele echipelor au fost:

U Cluj: Lefter – Mikanovic, I. Cristea, Coubiș, Miguel Silva (Chipciu 58) – G. Simion, Bic (Drammeh 76), Nistor (Codrea 59) – O. Mendy (El Sawy 75), Macalou, A. Trică (Stanojev 59). Antrenor: Cristiano Bergodi.

FC Argeș: D. Lazar – Oancea (Micovschi 46), Tudose, Sadriu, Borța – Rață, Rober Sierra, Seto (Blagaic 49, R. Moldoveanu 86) – Y. Pîrvu, Emmers (Ebttaieb 17), Luckassen-Brobbey (Ricardo Matos 79). Antrenor: Bogdan Andone.

Partida a fost arbitrată de Marcel Bîrsan, cu Radu Ghinguleac și Alexandru Vodă asistenți, iar sistemul VAR a fost coordonat de Bogdan Dumitrache și Marius Omuț.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE