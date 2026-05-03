Universitatea Craiova învinge Dinamo cu un gol marcat în prelungiri și este tot mai aproape de titlu în Superligă

Oltenii au presat constant în ultima parte a jocului, având și o bară prin Alexandru Pop, reușind în cele din urmă să obțină cele trei puncte în urma unei dominări teritoriale reflectate și de posesia finală de 56%.

Dinamoviștii au protestat vehement după ce golul decisiv al lui Nsimba a fost precedat de ofsaid

Staff-ul tehnic al lui Dinamo, condus de Zeljko Kopic și Florentin Petre, a reacționat furios la validarea golului victoriei marcat de Steven Nsimba în minutul 90+1, ambii primind cartonașe galbene pentru proteste.

Deși inițial motivul nemulțumirii nu a fost clar, reluările Prima TV au arătat că atacantul francez se afla într-o poziție evidentă de ofsaid cu 40 de secunde înainte de a înscrie, acesta jucând balonul după o pasă a lui Tudor Băluță fără ca arbitrul asistent Adrian Vornicu să semnalizeze neregula.

Fostul arbitru Marius Avram a comentat la DigiSport: „Ofsaid evident, golul trebuia anulat. De ce n-a făcut-o Cătălin Popa mi-e imposibil să explic. E clar că această fază nu a fost analizată, nici măcar n-a luat-o în calcul.

Echiepele de start:

Universitatea Craiova (3-4-3): L. Popescu – Romanchuk, Ad. Rus, Screciu – Mora, Cicâldău, Anzor, Bancu (cpt.) – D. Matei, Etim, Teles

Rezerve: Goncalves, Mogoș, Fl. Ștefan, Badelj, Stefanovic, Al. Crețu, Al Hamlawi, Baiaram, Băsceanu, Nsimba, M. Rădulescu

Antrenor: Filipe Coelho

Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Soro, Gnahore (cpt.), Milanov – Musi, Pușcaș, Armstrong

Rezerve: Roșca, Cîrjan, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Duțu, Ikoko, Țicu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic