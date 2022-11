Suporterii marocani s-au bătut cu poliția la Bruxelles, după ce naționala Marocului a învins Belgia la Cupa Mondială | VIDEO

Sute de oameni s-au adunat în centrul orașului Bruxelles pentru a sărbători victoria Marocului asupra Belgiei, dar ceea ce trebuia să fie o sărbătoare a degenerat complet.

„Câteva zeci de persoane”, conform comunicatului emis de poliţia din capitala Belgiei, „au distrus mobilierul stradal şi au intrat în confruntări cu forţele de ordine.

Brussels this afternoon.



IMPORT THE THIRD WORLD

IMPORT THE THIRD WORLD

BECOME THE THIRD WORLD!

Chiar înaintea încheierii meciului, zeci de oameni, dintre care mulţi aveau capetele acoperite cu glugi, au ajuns în centrul oraşului şi s-au confruntat cu poliţia, lucru care a compromis siguranţa publică”, scrie în comunicatul poliţiei.

Forţele de ordine au raportat că manifestanţii, mulţi dintre ei înarmaţi cu bastoane, au răsturnat o maşină şi au incendiat-o, au folosit echipamente pirotehnice şi au distrus un semafor.

„Un jurnalist a fost rănit la faţă de articificii”, mai anunţă comunicatul citat, iar poliţiştii au decis să intervină cu un tun cu apă şi cu gaze lacrimogene.

Meanwhile, in Brussels, Moroccans celebrate their win over Belgium. The cultural enrichment is paying dividends, right?

Mai mult de o sută de poliţişti au fost mobilizaţi pentru intervenţie. Locuitorilor li s-a cerut să evite anumite zone din centrul oraşului. Străzile au fost blocate, iar staţiile de metrou – închise, pentru a se evita aglomerarea acestor zone.

Primarul oraşului Buxelles, Philippe Close, a reacţionat pe Twitter: „Condamn în termenii cei mai fermi incidentele din această după-amiază. Poliţia a intervenit deja ferm. Prin urmare, sfătuiesc suporterii să nu vină în centrul oraşului. Poliţia foloseşte toate mijloacele pentru a menţine ordinea. Am ordonat forţelor de ordine să efectueze arestări în rândul celor care au avut un comportament violent”.

Rajae Maouane, un politician belgian de origine marocană, care este copreședintele partidului francofon Ecolo, a condamnat violența. „Nicio scuză pentru comportamentul violent al acestor «suporteri»”, a scris ea pe Twitter. „Suporterii adevărați sărbătoresc cu bucurie și respect”.

The center of Brussels is on fire after the match. ????

Majoritatea evenimentelor de celebrare a victoriei de la Bruxelles, organizate de marea comunitate marocană a orașului, au fost pașnice. Diaspora marocană din Belgia numără aproximativ jumătate de milion de oameni.

Mai multe persoane au fost arestate, a mai anunțat poliția belgiană.

