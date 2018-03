TAO United și legendele fotbalului românesc, meci spectaculos. Contra, Marica, Zicu și Răducioiu au împrăștiat magie în Agronomie.

Sala de Sport Agronomie din București a fost, joi, gazda ideală pentru un spectacol pe cinste asigurat de TAO United, campionii mondiali Neymar Jr’s Five în 2017, și echipa lui Ciprian Marica, ambasador pentru al doilea an consecutiv al turneului care-și va alege campionii în luna iulie, în Brazilia.

S-au marcat goluri frumoase, n-au lipsit pasele cu exteriorul și driblingurile de manual, dar, mai important, unele dintre cele mai mari nume din istoria României au luat contactul cu un mod special de a juca fotbal. Și le-a plăcut ideea de Neymar Jr’s Five!

A fost nevoie de zece jucători, de o atmosferă relaxantă, de o competiție între două idei și spectacolul a țâșnit din fiecare centimetru al terenului. Pentru că rezultatul nu poate fi altul când parchetul e ocupat, deopotrivă, de cei mai buni jucători din lume în formatul cinci-la-cinci și oamenii care au dus steagul României pe cele mai importante stadioane ale planetei fotbal. Încrezători, determinați să arate că pot face față idolilor din copilărie, campionii mondiali din 2017 au păstrat formula de anul trecut, s-au gasit unii pe altii cu lejeritatea cu care au facut-o si in Brazilia, dar au aflat imediat ce înseamnă să stai față în față cu doi atacanți de top (Ciprian Marica și Marius Niculae), un om ale cărui goluri au scos sute de mii de români în stradă (Florin Răducioiu), un fundaș de fier actual selecționer al României (Cosmin Contra) și un antrenor care a văzut tot ce putea fi văzut în fotbal și a venit cu sfaturi utile de pe margine (Ioan Andone). Dacă-l adăugăm pe Ionel Dănciulescu, jucătorul cu cele mai multe meciuri din istorie în liga națională, glezna fină a lui Ianis Zicu și știința jocului lui Iulian Miu…nu putem cere mai mult!

Timp de zece minute, pasele au mers șnur, mingea s-a preluat cu talpa, a stat puțin în posesia fiecăruia și s-a dus, de regulă, către o țintă bine aleasă și atinsă. Ritmul n-a scăzut, determinarea a venit din ambele sensuri, iar TAO United au fost primii care au lovit: au marcat frumos, devreme, și și-au lăsat adversarii fără un jucător. Dar miile de meciuri și sutele de mii de ore petrecute pe teren nu se uită ușor, instinctele se păstrează, mingea circulă aproape teleghidat și stângul lui Marius Niculae nu ratează. 1-1, patru vs. patru, pulsul e luat, strategiile se regândesc. Cu două reputații în joc, se trage tare de ambele părți, nu se cedează niciun centimetru, se mai marchează două goluri, dar timpul se scurge și 2-2 e un rezultat care nu oferă niciun câștigător.

Iar fotbalul e pentru și despre câștigători! De aceea trecem rapid peste efort, fiecare echipă își alege un reprezentant și începe confruntarea finală, 1 la 1 pe tot terenul, până când unul dintre jucători înscrie. Radu Silviu Mădălin răspunde “prezent” cu încrederea cu care făcea același lucru în finala din Brazilia, iar Ciprian Marica îl alege pe Cosmin Contra, fost fundaș la AC Milan și fotbalist care s-a ocupat, de-a lungul timpului, cu marcajul pentru cei mai buni atacanți ai lumii. 65 de secunde la intensitate, cu strigăte, sfaturi și încurajări de pe banca de rezerve. O primă încercare, a doua, un dribling strălucit și TAO câștigă! Se strâng mâinile, se spun cuvinte frumoase, scopul a fost atins.

Așa s-a jucat fotbal în București cu două săptămâni înaintea debutului calificărilor etapei naționale Neymar Jr’s Five. Și actorii au fost încântați: “A fost foarte greu, dar interesant. Am putea adopta unele reguli și în fotbalul obișnuit. E un model unou, un joc în viteză, dinamic, suntem campioni mondiali și chiar suntem buni la acest sport. Sunt tineri talentați, care găsesc motivația, abia aștept să văd și ediția de anul acesta. Succes, cea mai bună echipă să ne reprezinte în Brazilia!”, ne-a spus Ciprian Marica, completat de antrenorul Ioan Andone: “E prima dată când particip la un astfel de eveniment, dar mi-a plăcut foarte mult regulamentul. Întotdeauna e bine când există ceva stimulativ la fotbal, pentru că trebuie să le dai șansa fotbaliștilor de a juca pentru ceva. Se vede că băieții de la TAO United sunt campioni mondiali. Se vede că au tehnică și sunt foarte bine pregătiți!”.

Prezent la Neymar Jr’s Five la doar două zile după ce a învins Suedia la Craiova, scor 1-0, Cosmin Contra a revenit mulțumit în biroul de selecționer al României: “Sincer, a fost foarte greu! Băieţii sunt campioni mondiali, la final mi s-au tăiat puţin “beţele”, dar pentru noi a fost o mişcare foarte bună”, a fost concluzia trasă la finalul unei zile cu de toate.

Pentru TAO United, confruntarea cu marii fotbaliști ai României este, cu siguranță, un moment de neuitat: “La început am avut foarte multe emoţii, dar a fost o experienţă foarte plăcută, cu care aş vrea să mă mai întâlnesc. Chiar dacă are anii pe care-i are, la Cosmin Contra s-a simţit experienţa. S-a văzut că a jucat fotbal la nivel mare, la AC Milan, la echipa naţională. E mai greu cu ei decât cei cu care am jucat, pentru că se simtea diferenţa între fotbalişti de legendă, care au jucat la nivel înalt, şi cei care joacă în curtea şcolii”, a declarat Radu Silviu Mădălin, cel care se pregătește deja alături de colegi pentru apărarea titlului cucerit în 2017: “Anul acesta sperăm să ne calificăm din nou, dar va fi mult mai greu, pentru că noi am ieșit campioni mondiali anul trecut și competiția e mult mai mediatizată acum și sunt echipe mult mai puternice. Noi ne-am mulțumi cu o nouă calificare în Brazilia”.

TAO United vs. Team Marica nu a fost decât începutul, pentru că debutul Neymar Jr’s Five 2018 e aproape. Anul acesta, etapele de calificare Neymar Jr’s Five vor începe în București, pe 14 aprilie, și vor continua în Craiova (21 aprilie), Timișoara (28 aprilie), Târgu Mureș (5 mai), Cluj Napoca (12 mai), Iași (19 mai) și Constanța (2 iunie), însă vom merge să descoperim talentul fotbalistic și la Chișinău. Finala națională va avea loc în luna iunie la București, când vom afla și cine ne va reprezenta țara în finala mondială.

Neymar Jr’s Five este susținut de REXONA MEN, în colaborare cu MOL România, PENNY Market și Federația Română de Fotbal.

Despre Neymar Jr’s Five

Neymar Jr’s Five este un turneu de fotbal semnat de atacantul brazilian – un adevărat fenomen global. Pe șase continente și în peste 60 de țări, echipele de câte cinci jucători se luptă în meciuri de zece minute. De fiecare dată când o echipă înscrie un gol, opoziția pierde un jucător. Astfel, jocul devine rapid, tehnic, strategic și unic în lumea fotbalului. Peste 100.000 de jucători din 53 de țări s-au înscris să participe la cea de a doua ediție a turneului, iar anul 2018 promite să fie și mai mare. Echipele intră în joc cu speranța că vor ajunge în finala națională și în cea mondială, de la Instituto Projeto Neymar Jr, în Praia Grande, Brazilia. Înscrie-ți echipa acum și, cine știe, poate în curând vei juca în deplasare pe terenul propriu al lui Neymar. Îndrăznește să visezi! Outplay them all!

Despre Instituto Projeto Neymar Jr

Locația în care se desfășoară finala mondială, Instituto Projeto Neymar Jr, este un spațiu privat, aparținând unei asociații non-profit care se dedică cauzelor sociale, fondate de Neymar Jr. și familia sa. Spațiul este situat în Jardim Glória, Praia Grande, unde Neymar Jr și-a petrecut copilăria. Institutul se întinde pe o suprafață de 8,400m2 și oferă cursuri educative, activități sportive, dar și o masa caldă pentru 2,470 copii defavorizați cu vârsta cuprinsă între 7 și 14 ani, precum și familiilor acestora.

Urmărește turneul Neymar Jr’s Five pe neymarjrsfive.com, facebook.com/neymarjrsfive și #neymarjrsfive.

Foto: Mihai Ștețcu / Red Bull Content Pool