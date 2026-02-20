Trei urși au fost surprinși pe o pârtie de schi din California

Cei trei ursuleți au fost surprinși alergând prin zăpadă sub un telescaun în stațiunea Northstar California, miercuri, 18 februarie 2026, potrivit Fox26News. Momentul rar și spectaculos a fost filmat de turiști și distribuit în mediul online.

În videoclip, cei trei urși, probabil o ursoaică și doi pui, traversează rapid terenul înzăpezit, strecurându-se printre copaci și pârtii deschise, înainte de a dispărea în pădure. În fundal, se aud vocile turiștilor aflați pe telescaun. Aceștia reacționează la scena neobișnuită.

Autoritățile susțin că nu au fost înregistrate incidente după apariția urșilor la telescaun

Reprezentanții stațiunii au declarat că nu s-au înregistrat incidente sau perturbări cauzate de prezența urșilor. Potrivit acestora, animalele păreau concentrate pe traversarea zonei, fără intenția de a interacționa cu oamenii.

Totuși, ei le atrag atenția turiștilor să nu interacționeze cu animalele sălbatice. Mai mult decât atât, au venit și cu o serie de recomandări pentru oamenii care se pot confrunta cu astfel de situații:

Păstrați distanța: nu vă apropiați de un urs, chiar dacă pare calm.

Nu hrăniți animalele sălbatice: hrănirea intenționată sau accidentală a urșilor poate provoca comportamente periculoase și pune în pericol animalele.

Asigurați alimentele și gunoaiele: în zone rezidențiale sau parcări, folosiți containere rezistente la urși și nu lăsați mâncare în vehicule.

Fiți atenți: dacă observați un urs, păstrați distanța, avertizați persoanele din jur fără a crea panică.

Autoritățile subliniază că urșii, în general, evită contactul cu oamenii, însă îi îndeamnă pe oameni să nu provoace animalele sălbatice și să evite orice interacțiune cu ele. „Majoritatea întâlnirilor se încheie pașnic, atâta timp cât oamenii rămân calmi și permit urșilor să-și continue drumul”, au explicat experții, potrivit sursei citate mai sus.

Un caz similar a avut loc și pe Valea Prahovei, în urmă cu câțiva ani. La acel moment, un urs a intrat pe o pârtie de schi din Predeal. Animalul sălbatic a fost remarcat de un bărbat care se afla în telescaun care a reușit să îl alunge înapoi în pădure.