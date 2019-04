Nelu Dumitrescu, Costi Sandu, George Costinescu, Relu Marin și Andrei Bălașa au susținut un concert inedit în sala de handbal, joi seara, chiar la finalul antrenamentului juniorilor de la Olympic Team. Membrii Iris au cântat 3 piese, Poți spune orice, de pe ultimul album, Strada Ta și Pe ape, ultima piesă fiind și imnul echipei.

Toți membrii Iris au oferit autografe copiilor, s-au fotografiat cu ei, apoi au primit din partea Ramonei Farcău eșarfe cu Iris și Olympic RFH, plus un tricou de colecție, cu numărul 44, adică anii de activitate ai celebrei trupe.

”A fost o adevărată surpriză, mai ales că nu am mai făcut niciodată asta, să cântăm la un club sportiv de juniori. Ne place și handbalul, iar Ramona Farcău reprezintă un etalon, mai ales că este extraordinar ceea ce a făcut aici. Am vrut să demonstrăm că rock-ul își are locul oriunde, și în sport și în orice activitate. M-am bcuurat foarte mult când am văzut că un copil, Vlad Alexandru, i-am reținut și numele, a cântat cu noi piesa Strada ta, știa toate versurile. A fost impresionant pentru noi”, a declarat Nelu Dumitrescu, liderul trupei Iris.

Urmează piesa ”Strada mea”

Unul dintre tinerii handbaliști de la Olympic Team a strigat că urmează piesa Strada mea, stârnind amuzamentul în sală, iar Iris și-a făcut datoria și le-a cântat micuților Strada ta. ”Pentru noi a fost o onoare să îi avem invitați, la antrenament, pe legendarii artiști de la Iris, care le-au oferit copiilor un spectacol unic live. Ne-am dorit Iris, pentru ca reprezintă un etalon în muzica românească de calitate, încântându-ne cu acordurile lor de aproape jumătate de secol. În plus, vrem ca cei mici să aibă acces la modele autentice, care să îi inspire în viață!

Mulțumim Iris pentru surpriza oferită, vă dorim succes în tot ceea ce faceti și…vă veți reîntâlni cu cei mici, data viitoare, în fața scenei!”, a completat Ramona Farcău, după ce toți copiii au solicitat ca în vacanță să meargă la un concert Iris.