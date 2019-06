Tudor Băluță a terminat meciul cu Croația cu răni la piciorul drept. Victorie stropită cu sânge

Mijlocașul cumpărat de Brighton, de la Viitorul, cu 3 milioane de euro, a strâns din dinți pentru a juca marți seara în prima partidă disputată de tricolorii mici la Euro 2019 din Italia și San Marino.

Siteul frf.ro a dezvăluit că prezența lui Tudor Băluță pe teren a fost incertă până în ziua jocului. Ofițerul de presă Gabriel Berceanu a povestit:

”După antrenamentul oficial înainte de Croația, Tudor se plimbă greoi prin fața hotelului, cu telefonul la ureche, acoperit de noaptea care se chinuie să înghită gradele absurde din termometre. La un genunchi, legată o pungă de gheață. Îngheț și eu. Îmi vine să întreb: ”Poți mâine?”. Mă vede și zâmbește, apoi îmi frânge întrebarea din gând. ”Mă doare. Vedem mâine””.

La finalul partidei, în vestiarul României, după 4-1 cu Croația, Tudor se apropie de medicul echipei. ”Să rup cojile rănilor sau nu?”. Răni?! La genunchi avea răni?! M-am rugat să reziste când am văzut că e titular, dar evoluția meciului și golul lui Tudor chiar mi-au șters genunchiul din minte! ”Nu rupi nimic! Duș, apoi dezinfectăm!”, e categoric medicul. Mă uit spre genunchi, dar ochii îmi fug în jos. De la degetele picioarelor până spre gleznă e numai rană. Mă vede și râde: ”Nu mai am nimic la genunchi. Cum am jucat?”. Păi…”.

Tudor Băluță, un fotbalist războinic FOTO: frf.ro

Selecţionata de tineret a României a debutat cu o victorie superbă la Campionatul European de fotbal Under-21 din Italia şi San Marino, 4-1 (2-1) cu Croaţia, marţi seara, în Grupa C, pe San Marino Stadium din Serravalle.

Tricolorii au obţinut prima lor victorie la un Campionat European de tineret, la 21 de ani după singura participare anterioară. România va disputa următorul joc în Grupa C pe 21 iunie, contra Angliei (Dino Manuzzi – Cesena, 19:30).

În semifinale se califică echipele câştigătoare ale celor trei grupe şi cea mai bună ocupantă a locurilor secunde. Primele patru clasate se califică la JO 2020. Dacă printre acestea se află Anglia, va exista un baraj pentru JO de la Tokyo între celelalte două echipe clasate pe locul secund în grupe.

EXCLUSIV | Tudor Băluță, mezinul naționalei României, și-a stabilit prioritățile: ”Am ajuns fotbalist. Cartea trece pe planul doi” | VIDEO

Citește și:

Aplicația Clever Taxi a lui Daimler Benz a plătit un articol în Adevărul, care-i prezintă pe taximetriștii români drept niște brute limitate, homofobe și amenințătoare!

Citește mai multe despre Tudor Băluță pe Libertatea.