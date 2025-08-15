Toate cele trei echipe rămase în competițiile europene vor disputa meciul tur în deplasare, pe 21 august, urmând ca apoi să revină în țară pentru partida decisivă din manșa retur, pe 28 august.

Când se joacă meciurile din manșa tur de play-off

21 august, ora 20:00: Hacken – CFR Cluj

21 august, ora 20:45: Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova

21 august, ora 21:45: Aberdeen – FCSB

Când are loc manșa retur decisivă pentru calificare

28 august, ora 20:30: Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir

28 august, ora 20:30: CFR Cluj – Hacken

28 august, ora 21:30: FCSB – Aberdeen

Ce a declarat Dan Petrescu, după Sporting Braga – CFR Cluj 2-0

„E clar că echipa mai bună a câştigat. Diferenţa de valoare cred că s-a văzut, dar sunt mici detalii care au făcut această calificare.

Mă gândesc dacă noi primeam penaltiul pe care l-am avut şi ei au primit penaltiul mult mai uşor… E clar că ei începuseră bine, dominau, dar nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor.

Per total s-a văzut că a fost echipa mai bună, cu jucători de calitate. Pe noi ne-a prins fără şase jucători, cei mai buni, ne-au prins într-o perioadă nu prea bună.

Dacă suntem realişti, echipa mai bună s-a calificat. Dacă noi jucam cu cea mai bună echipă, cred că şi celor de la Braga le era greu să ne bată”, a spus Petrescu.

Reacție lui Mirel Rădoi, după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3

„O partidă cu emoţii, o partidă grea, aşa cum anticipam. Din păcate nu am putut să-i fac pe băieţi să fie motivaţi, a trebuit să trecem prin mari emoţii.

Mă bucur până la urmă pentru că sunt două manşe, din punctul meu de vedere, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă. Se pare că până acum soluţiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune. Îi felicit pe băieţi pentru determinare, atitudine şi calificare”, a declarat Mirel Rădoi.

Elias Charalambous, după Drita – FCSB 1-3

„Din punctul meu de vedere atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi.

Ştiam că avem calitate. Le dedic fanilor victoria şi preşedintelui nostru, Valeriu Argăseală, e ziua lui. A fost foarte important că am dat gol primii.

Ar fi fost o mare greşeală să venim aici să apărăm rezultatul. Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi şi sper să continuăm la fel”

