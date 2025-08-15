Toate cele trei echipe rămase în competițiile europene vor disputa meciul tur în deplasare, pe 21 august, urmând ca apoi să revină în țară pentru partida decisivă din manșa retur, pe 28 august.

Când se joacă meciurile din manșa tur de play-off

21 august, ora 20:00: Hacken – CFR Cluj
21 august, ora 20:45: Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova
21 august, ora 21:45: Aberdeen – FCSB

Când are loc manșa retur decisivă pentru calificare

28 august, ora 20:30: Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir
28 august, ora 20:30: CFR Cluj – Hacken
28 august, ora 21:30: FCSB – Aberdeen

Ce a declarat Dan Petrescu, după Sporting Braga – CFR Cluj 2-0

„E clar că echipa mai bună a câştigat. Diferenţa de valoare cred că s-a văzut, dar sunt mici detalii care au făcut această calificare.

Mă gândesc dacă noi primeam penaltiul pe care l-am avut şi ei au primit penaltiul mult mai uşor… E clar că ei începuseră bine, dominau, dar nu aveau nevoie de ajutorul arbitrilor.

Per total s-a văzut că a fost echipa mai bună, cu jucători de calitate. Pe noi ne-a prins fără şase jucători, cei mai buni, ne-au prins într-o perioadă nu prea bună.

Dacă suntem realişti, echipa mai bună s-a calificat. Dacă noi jucam cu cea mai bună echipă, cred că şi celor de la Braga le era greu să ne bată”, a spus Petrescu.

Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?
Recomandări
Experiment Libertatea: Am comparat prețurile pentru 30 de produse alimentare cu cele din august 2022. Cât de mult s-au majorat cheltuielile?

Reacție lui Mirel Rădoi, după Spartak Trnava – Universitatea Craiova 4-3

„O partidă cu emoţii, o partidă grea, aşa cum anticipam. Din păcate nu am putut să-i fac pe băieţi să fie motivaţi, a trebuit să trecem prin mari emoţii.

Mă bucur până la urmă pentru că sunt două manşe, din punctul meu de vedere, în prima se joacă fotbal, iar în a doua trebuie să te califici.

Ne-am panicat în foarte multe momente, e clar că avem o problemă. Se pare că până acum soluţiile pe care le-am ales nu au fost cele mai bune. Îi felicit pe băieţi pentru determinare, atitudine şi calificare”, a declarat Mirel Rădoi.

Elias Charalambous, după Drita – FCSB 1-3

„Din punctul meu de vedere atitudinea a făcut diferenţa. Nu am jucat un fotbal fantastic, dar am fost organizaţi, disciplinaţi.

Ştiam că avem calitate. Le dedic fanilor victoria şi preşedintelui nostru, Valeriu Argăseală, e ziua lui. A fost foarte important că am dat gol primii.

Ar fi fost o mare greşeală să venim aici să apărăm rezultatul. Sunt foarte fericit pentru aceşti băieţi şi sper să continuăm la fel”

Autostrada A7: Când va fi dat în trafic lotul așteptat de toată Moldova
Știri România 16:28
Autostrada A7: Când va fi dat în trafic lotul așteptat de toată Moldova
Ce a spus Nicușor Dan cu câteva ore înaintea negocierilor Donald Trump-Vladimir Putin din Alaska despre Ucraina
Știri România 16:16
Ce a spus Nicușor Dan cu câteva ore înaintea negocierilor Donald Trump-Vladimir Putin din Alaska despre Ucraina
Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă", în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată"
Stiri Mondene 17:50
Simona Gherghe se întoarce la „Mireasă”, în locul Mirelei Vaida. Anunțul făcut de vedetă în urmă cu puțin timp. „Sunt entuziasmată”
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam"
Exclusiv
Stiri Mondene 17:28
Sera, artista care a cântat la ziua lui Cristiano Ronaldo, adevărul despre petrecerea starului portughez: „Nu-mi venea să cred ce vedeam”
Ilie Bolojan, în vizită la Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal din Constanța: „L-am primit cu bucurie"
Politică 17:47
Ilie Bolojan, în vizită la Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal din Constanța: „L-am primit cu bucurie”
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
Politică 16:02
Prima reacție a lui Nicușor Dan după ce a lipsit de la Ziua Marinei. Cum a explicat prezența la mănăstire, la Sâmbăta de Sus
