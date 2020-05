De Eduard Apostol,

Pandemia de coronavirus i-a izbit feroce pe cei din turism. Proprietarii de hoteluri și de pensiuni își revin cu greu, dacă-și vor mai reveni vreodată, după ce toate stabilimentele au fost închise cel puțin două luni. Cehia a ieșit relativ bine din confruntarea cu COVID-19: 8.460 de cazuri înregistrate oficial, 298 de morți. Viața și-a recăpătat pulsul de câteva săptămâni în această țară, dar cei din industria turismului n-o duc foarte bine.

Este și cazul lui Dusan Uhrin, fostul antrenor al lui Dinamo București. Tehnicianul de 52 de ani s-a despărțit de ”câini” fix înaintea declanșării stării de urgență. Coronavirusul i-a dat lovitura când nici nu se uscase cerneala pe documentele divorțului. A fost nevoit să-și închidă hotelul pe care-l deține în apropiere de Karlovy Vary, o stațiune recunoscută pe plan mondial în special pentru băile termale.

Familia Uhrin are un hotel de trei stele în stațiunea Františkovy Lázně, de fapt un spa hotel ce aducea în orice perioadă a anului seniori din toată Europa. Nu doar din Cehia, ci și din Germania, Austria, Slovacia, Ungaria și țările nordice. ”Am fost obligat să închid. Timp de două luni am achitat integral salariile angajaților, fără să-i bag în șomaj tehnic. M-am gândit că au și ei familii, și-așa a picat necazul acesta pe capul tuturor, să nu sufere. Am trecut cu sănătate de această pandemie, dar greul de-abia de acum începe”, a mărturisit Uhrin de la Praga pentru Libertatea.



Hotelul familiei Uhrin

”Vara 2020 va fi delicată”



Amplasat într-o zonă liniștită a urbei, cu aparatură modernă de recuperare și de relaxare, cu o piscină cu apă sărată, cu o saună cu infraroșu și cu un restaurant, Hotelul Sanatorium Mariot încă este închis. Mai devreme de două săptămâni nu va fi relansarea.

”Mi-am programat să merg atunci acolo, sper ca până atunci să pot redeschide și să recuperez din contracte. Momentan, nimeni nu și-a programat concediul la noi, chiar dacă suntem deschiși în privința ofertelor. Vara 2020 va fi delicată, asta ca să fiu optimist. Chiar dacă hotelierii din toată lumea vor face reduceri și vor încerca să atenueze din pierderi, nu știu dacă oamenii se vor înghesui să plece prea curând în vacanțe. Mai ales să plece în străinătate”, a comentat Dusan, încercând să afișeze un zâmbet optimist.

“Sincer, în acest moment când vorbesc cu voi, chiar nu știu când voi redeschide. Oricum, am o relație de afinitate cu România, îi așteptăm cu drag oricând pe români și vă voi face reduceri speciale”, Dusan Uhrin, fost antrenor Dinamo



Seniorul se ocupă de business



Dusan Uhrin senior își întâmpina în vremurile bune oaspeții la poarta hotelului

De afacere s-a ocupat mai mult în ultima perioadă tatăl ex-dinamovistului, reputatul Dusan Uhrin senior, 77 de ani, un nume ce impune un deosebit respect în Cehia. Este omul ce-a dus naționala lui Poborsky până în finala Campionatului European din 1996, pierdută în fața Germaniei, după ce toți specialiștii au fost seduși de evoluția acestei formații. De un deceniu, seniorul s-a lăsat de antrenorat și are grijă de afacerile familiei.

Una dintre camerele stabilimentului

Piscina hotelului

