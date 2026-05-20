Vlachovsky, care a pregătit în trecut echipa feminină FC Slovacko și selecționata de junioare Under-19 a Republicii Cehe, intrase deja în atenția autorităților din țara natală înainte ca sancțiunea de la Nyon să fie făcută publică.

Condamnat penal în 2025

Potrivit presei din Republica Cehă, scandalul de proporții a ajuns în instanță anul trecut. În mai 2025, antrenorul a fost condamnat penal de magistrații cehi la un an de închisoare cu suspendare și o interdicție de a antrena pe teritoriul țării pentru o perioadă de cinci ani.

Totuși, gravitatea faptelor a determinat UEFA să intervină la nivel instituțional pentru a-l elimina definitiv din fenomenul fotbalistic.

UEFA cere radierea mondială din evidențele FIFA

Corpul de Control, Etică și Disciplină al UEFA (CEDB) a preluat cazul și, în urma unei anchete conduse de un inspector de etică, a decis excluderea pe viață a tehnicianului.

Decizia forului european include măsuri administrative drastice. Antrenorul a fost suspendat pe viață de la exercitarea oricărei activități legate de fotbal.

UEFA a cerut oficial forului mondial extinderea acestei interdicții la nivel global, pentru a bloca orice tentativă a lui Vlachovsky de a antrena în afara Europei.

Totodată, Federația de Fotbal a Republicii Cehe a primit ordinul de a-i revoca imediat licența de antrenor.

Sindicatul jucătorilor salută verdictul

Sindicatul internațional al fotbaliștilor, FIFPRO, a reacționat imediat, salutând decizia fermă a UEFA și demersul de a implica FIFA pentru o sancțiune globală.

„Acest verdict transmite un mesaj puternic și necesar, și anume că abuzurile și comportamentul inadecvat nu au ce căuta în fotbal și că protejarea binelui jucătorilor trebuie să rămână o prioritate la toate nivelurile acestui sport”, au transmis reprezentanții FIFPRO.