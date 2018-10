Șocant! Un pilot de raliuri care a acuzat aceleași simptome ca Ilie Balaci a făcut accident vascular în cursă, a intrat într-un copac și a murit la spital.

În timpul unei cursei de rally-sprint din Ungaria, Sandor Meszaros, campion național de motociclism și de raliuri, a suferit un accident vascular cerebral. El a pierdut controlul mașinii și a intrat într-un copac.

A intervenit serviciul medical, iar pilotul a fost transportat, în comă, la spital, unde a decedat după 10 zile, pe 31 octombrie. .

'Am ajuns acolo repede, am deschis ușa, însă pilotul a răspuns. Am vrut să-l scoatem, dar ne-a fost teamă că am putea avea leziuni ale coloanei vertebrale ', a spus unul dintre spectatori.

Ca și în cazul Balaci – vezi interviul emoționant al Lorenei Balaci, fiica cea mare a regretatului fotbalist , soția lui Meszaros a spus că 'au fost unele semnale proaste. Șandor a acuzat o durere de gât în dimineața dinaintea cursei, dar am crezut că a fost o inflamație, din cauză că avea amigdalele scoase. Nimeni nu se aștepta la această nenorocire. Îi plăcea raliul, era foarte fericit când concura „.

'Ilie Balaci nu era în evidența medicului de familie cu vreo boală. Făcea control medical din trei în trei luni. Tata a fost operat de amigdale. Și le-a scos la 17 ani și avea o problemă ori de câte ori bea ceva rece. I se irita traheea. Și atunci, în dimineața aia, a crezut că este vorba despre același lucru' – Lorena Balaci