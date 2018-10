Într-o confesiune uluitor de sinceră, Lorena a făcut declarații răvășitoare despre ultimele clipe de viață ale lui Ilie Balaci. Între altele, femeia a spus că Sorina Pintea a profitat de moartea tatălui ei pentru a câștiga imagine! Ministrul Sănătății n-a putut fi contactat, nerăspunzând apelurilor noastre.

Nu s-au uscat lacrimile pe obrazul Lorenei, dar luciditatea și cumpătul n-au abandonat-o pe fata marelui Ilie Balaci, dispărut duminică, la doar 62 de ani. Fiica cea mare a „Minunii Blonde” și-a călcat pe inimă, întrerupându-și perioada de doliu, și a lămurit aspecte care au bântuit decesul celui mai iubit fiu al Olteniei fotbalistice. Confesiunea, în interviul acordat pentru Libertatea:

Libertatea: Lorena, condoleanțe. Cum te simți în aceste zile?

Lorena Balaci: Știi cum este să primești mesaje de condoleanțe, iar tu să trăiești cu speranța că tatăl tău poate fi salvat? Pe drumul de la București la Craiova, eu speram că ne vom întoarce în Capitală, la spital, după ce va fi stabilizat, dar telefoanele care sunau îmi ziceau altceva. S-au spus multe minciuni, în aceste zile. Vreau să treacă 9 zile de doliu, poate chiar 40, apoi să le spun pe toate. Vreau să dau un comunicat și să le lămuresc.

Să le luăm, acum, pe rând…

Păi, faptul că ar fi leșinat mama la înmormântare. Nu era mama persoana cea care apare în fotografii! Eu am lăsat accesul presei la funerarii, pentru că tata a fost al tuturor, nu doar al familiei. Tata a „ars” pentru oameni, a trăit pentru public.

„Și-a încheiat misiunea pe Pământ”

Ce altceva te-a mai supărat?

S-a spus că familia ar fi cerut autopsia și examenul medico-legal. Nu a cerut familia acest lucru, așa este procedura. Peste un timp, ar fi putut apărea cineva care să spună că i s-a pus ceva în apă și că a fost omorât cu premeditare. Iar Parchetul ar trebui, într-un astfel de caz, să se autosesizeze și să deschidă un dosar. Am terminat „Dreptul” și știu că pot apărea astfel de situații. Făcându-se autopsia și stabilindu-se cauza morții, se înlătură orice suspiciune, fiind vorba despre o persoană publică.

Putea fi salvat Ilie Balaci?

Eu știu că, dacă ești resuscitat vreme 30 de minute, inima îți este terminată! Tata a fost resuscitat aproape două ore. Deci, despre ce să mai vorbim? A murit de infarct! După părerea mea, și-a încheiat misiunea pe Pământ! Așa văd eu lucrurile.

Suferea de ceva anume tatăl tău?

Nu era în evidența medicului de familie cu vreo boală. Făcea control medical din trei în trei luni. Tata a fost operat de amigdale. Și le-a scos la 17 ani și avea o problemă ori de câte ori bea ceva rece. I se irita traheea. Și atunci, în dimineața aia, a crezut că este vorba despre același lucru.

E adevărat că a sunat-o pe doamna doctor Cioroianu, o prietenă de familie?

Haideți să lămurim și aspectul ăsta. Tata vorbea mult, de felul lui. A sunat-o pe doamna doctor și i-a zis: 'Mă doare un pic gâtul' tocmai pentru că vorbise mult în seara de dinainte. I s-a răspuns, fiind prieteni de familie: „Ilie, sunt în chiloți”! La care tata, glumeț cum îl știți, îi răspunde: „Ce face ăla, te mai ține în chiloți”? „Acum mă îmbrac și vin””, i-a mai zis doamna doctor. Până să ajungă dânsa acasă la tata, SMURD-ul era acolo, doctorii îl resuscitau.

Ultimele cuvinte: „Parcă nu m-aș trezi”

I-a cerut mamei lui să-i facă un ceai?

Alt neadevăr. O prostie. Auzi, că ar fi murit în brațele mamei sale. Bunica este o femeie de 80 de ani. Care ceai cu lămâie? Tata nu bea ceai, ci doar cafea! Bunica i-a zis: „Liuță, îți fac o cafea”? Iar el i-a răspuns: „Parcă nu m-aș trezi. Aș mai sta în pat”!

Inițiativa mininistrul Sănătății, Sorina Pintea, care a deschis, fără să-i fi cerut nimeni, o anchetă în cazul morții tatălui tău, cum o interpretezi?

Nu mă faceți să vorbesc aiurea, că-mi vin toate cuvintele urâte! Doamne, ce prostii a putut spune doamna aceasta! Noi, familia, n-am cerut nicio anchetă. Dacă i-aș întâlni pe doctorii aceia de la SMURD, i-aș strânge în brațe și le-aș mulțumi. Au făcut tot ce s-a putut. Când a decis să deschidă ancheta respectivă, doamna ministru a urmărit să-și facă reclamă, să se spună că muncește. Să vadă lumea că lucrează! Mai bine s-ar ocupa de problemele reale din Sănătate, că pleacă lumea cu bacterii din spitale. Nici măcar nu cred că știe cine a fost Ilie Balaci. SMURD-ul a venit la 4 minute de la apel. Echipat cum trebuie. Vorbim de SMURD, nu vreo Ambulanță de județ. Mai repede de 4 minute însemna să se teleporteze oamenii aceia! Dacă este o instituție în țara asta în care am încredere, aia este SMURD! Oamenii ăia s-au luptat două ore cu Dumnezeu, ca să-l țină pe tata pe lumea asta! L-au intubat, au făcut tot ce a fost omenește posibil. Am aflat ulterior că elicopterul era pregătit, ca să îl aducă la București, în caz că îl stabilizau și putea fi transportat.

„Vreau să mor ca tata”

Așadar, nu ai nimic de reproșat nimănui.

Dacă ar fi fost ceva în neregulă, aș fi fost prima care ar fi urlat! Nu credeți? Dar, așa, doar ca să căutăm vinovați… Singura certitudine a vieții este moartea! Vă fac o mărturirise: „Când o să mor, vreau să mor ca tata”! O moarte frumoasă, fără suferință.

Teoria că tatăl tău ar fi băut în noaptea de dinainte cum o comentezi?

O altă prostie. La noi în casă nu se bea. Se bea câte o bere, la zile onomastice. Tatălui meu îi plăcea să stea la povești. Nu termina o sticlă cu vin într-o seară, la o masă. El nu bea vinul, îl vorbea, îl povestea!

Fiica antrenorului Cernăianu, cel care l-a descoperit la Craiova, povestește că, în 2015, la moartea mentorului său, Ilie Balaci ar fi spus: „O să murim toți de inimă”!

Cred că și-a presimțit moartea. Îi spunea mamei că va muri de tânăr. La înmormântare, impresarul Florin Manea, fiul lui Nae Manea, mi-a spus că luni, deci cu mai puțin de o săptămână înaintea morții, l-a sunat tata și i-a spus: „Îmi e așa dor de Năică”. Așa îi zicea lui Nae Manea.

Fericit pentru nepotul Hristu

Era supărat pe ceva anume?

Nu-mi reiese asta. Era chiar foarte fericit. A fost atât de fericit că Hristu a intrat la facultatea de teatru. Și-a dorit să-l vadă intrând la „Teatru”. Eu am vrut să dau la „Teatru”, în 1996, dar tata nu m-a lăsat. Mi-a zis: „Fă o facultate care să-ți asigure viitorul”. Ca o reparație peste timp, acum, l-a susținut din toată inima pe Hristu să intre la „Teatru”! Iar din septembrie, când a avut loc admiterea, era atât de fericit.

Totuși, Atanas, celălalt fiu al tău, a avut un incident la un lot național, caz prezentat pe larg de „Libertatea”.

Nu se implica în astfel de chestiuni. Zicea: „F..u-le muma-n c..r! O să se roage ei de copil să se ducă la lot”! Atât și nimic mai mult. Cu Ati (n.r. – Atanas), tata a fost la meciul cu Serbia.



Ultima fotografie cu Ilie Balaci pe un stadion. A venit însoțit de nepotul Atanas, fotbalist la Daco-Getica București. FOTO: Dumitru Angelescu (Libertatea)

De ce refuza să-și spună părerea despre fotbal, îl rodea ceda în interior?

Vedea că spunea ceva, care ulterior, la două-trei luni, se adeverea, dar care era preluat de altcineva. Iar lumea se minuna de ceea ce spunea acel cineva din fotbal: „Vai, ce chestie tare”! Astfel, a decis să nu mai vorbească în public, refuza să mai discute cu presa.

Când ai vorbit ultima oară cu tatăl tău?

Vorbeam la două zile. Vineri seară (n.r. – Ilie Balaci a decedat duminică dimineață), pe la 22.30, l-am sunat. I-am povestit ce am făcut, chestii de familie. Mi-a răspuns: „Fă, nebuno, nu mă mai suna noaptea, că mă sperii”! El, care oricum nu se culca devreme. Apoi, sâmbătă seara, pe la 22.25, m-am uitat intenționat la ceas, am vrut să-l sun, dar m-am răzgândit. Zic: „L-am speriat aseară, n-o mai fac și acum”!

„A făcut ce a vrut”



Cum l-ar carateriza Lorena pe Ilie?

Tata a făcut ce a vrut în viață. A fost un privilegiat. A fost iubit de Dumnezeu. I-a dat geniu. Nu întâmplător, Dumnezeu l-a vrut la el duminică, 21 octombrie, când Craiova a jucat cu casa închisă. Cu tot respectul, fotbalișii Stelei și ai Craiovei au fost actori la sărbătoarea tatălui meu, când 50.000 de oameni în tribună au fost pentru tata. De asemenea, nu întâmplător, Craiova și-a dat autogol, în minutul 8 (n.r. – numărul purtat de Balaci). Tata a fost un om extrem de bun, ajuta. Când îl vedeam că se dă peste cap, ca să ajute pe cineva, îi mai reproșam. Iar el îm replica: «Dacă poți, ajută și nu aștepta recompensă»! A fost un ales. Tata trăiește, în orice moment. Trăiește în noi! Numai cine nu crede în Dumnezeu poate spune altceva. Suntem atât de mici să luptăm împotriva voinței lui Dumnezeu…”.

Reporterul Libertatea a încercat să o contacteze pe Sorina Pintea pentru a obține o reacție după declarațiile Lorenei Balaci, însă ministrul Sănătății nu fost de găsit nici la telefon, nici nu a răspuns pe email.