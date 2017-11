Unde s-a putea transfera Alexandru Ioniță II. Mijlocașul Astrei e în atenția celor de la CFR Cluj, CSU Craiova și Kayserispor, dar mai nou e și pe lista americanilor de la New York Red Bull, informează Telekomsport.ro.



Pentru mijlocaş, giurgiuvenii cer 1,5 milioane de euro. CFR Cluj n-au trimis o ofertă concretă până acum, CS U Craiova ar da 500.000 de euro şi doi jucători la schimb, iar Konyaspor – 800.000 de euro. Și New York Red Bull (MLS) îl monitorizează pe internaţionalul român.

”Să fie oferte! Eu vorbesc foarte des cu el, aproape zilnic, îi transmit că trebuie să fie foarte echilibrat şi să-şi impună ca target să fie mereu mai bun. Astra are mare nevoie de Ioniţă în continuare şi aş avea nevoie de el până-n vară, dar nu mă voi opune dacă va veni o ofertă bună pentru club, deoarece am această înţelegere cu şefii mei. Cu toate acestea, Alex Ioniţă este într-un proces de definire, mai are lucruri de pus la punct şi a făcut nişte progrese uriaşe în aceste 6 luni de când îl antrenez eu. Şi vorbesc doar de această perioadă, de când îl antrenez eu, nu vreau să vorbesc despre ce a fost înainte. Dar mai sunt lucruri de pus la punct pentru ca el să confirme în străinătate, să nu stea 6 luni şi după aceea să vină înapoi”, a spus Edward Iordănescu.

Singurul român care a mai jucat până acum în MLS este Răzvan Cociş, însă acesta a plecat la Chicago Fire din Ucraina.

Citiți și Bastian Schweinsteiger s-a despărțit de Manchester United. A luat-o pe urmele lui Răzvan Cociș