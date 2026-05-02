Oaspeţii au avut prima ocazie a meciului de pe Cluj Arena, în minutul 11, când Brobbey-Luckassen a reluat spre poartă, dar mingea a fost deviată în corner. Atanas Trică l-a încercat cu un şut firav pe Căbuz, în minutul 35, şi a fost egal fără goluri la pauză, a notat news.ro.

În repriza secundă, Stanojev a trimis paralel cu poarta, în minutul 47, apoi a venit lovitura de cap a lui Mendy, respinsă excelent de Căbuz. În minutul 61, Atanas Trică a trimis încet spre poartă, pe lângă Căbuz, dar Oancea a scos mingea care se îndrepta spre gol. Tot Oancea a produs pericol la poarta gazdelor, în minutul 78, şutând puţin peste transversală, pentru ca trei minute mai târziu Gertmonas să intervină la şutul lui Tofan.

În finalul partidei, în minutul 90, Borţa l-a faultat în careu pe Chipciu şi arbitrul Marian Barbu a dictat penalty. Nistor a înscris în minutul 90+2 şi Universitatea Cluj a câștigat la limită.

În acest moment, clujenii lui Cristiano Bergodi au trecut pe primul loc și sunt la egalitate de puncte cu Universitatea Craiova (42 de puncte), dar aceasta are un meci mai puțin disputat. FC Argeş este ultima în play-off, cu 30 de puncte.

Așa arată clasamentul. Urmează partida Craiova-Dinamo

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE