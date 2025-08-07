Cuprins:
Seară perfectă pentru Universitatea Craiova și Mirel Rădoi. Oltenii au jucat în fața unui „Ion Oblemenco” plin până la refuză, iar jucătorii au adus o victorie extrem de importantă.
Show oltenesc în vulcanul din Bănie
Ștefan Baiaram și-a luat revanșa pentru toate ratările din startul meciului și-a deschis scorul în minutul 51. Acesta a reușit un gol de toată frumusețea, finalizând aproape de vinclu, din 13-14 metri!
La doar trei minute, angajat ideal, Assad Al Hamlawi a plecat din poziție regulementară și-a păstrat calmul și-a punctat pentru 2-0.
Palestianul care reușise un hat-trick de vis cu Sarajevo a înscris în stil de mare atacant, iar stadionul era în sărbătoare.
Meciul a fost închis cu zece minute înainte de final, când Gabriel Moura a făcut 3-0!
Baiaram a tras, dar șutul său a fost respins în față de portarul lui Spartak. Acolo aștepta Carlos Mora, cel care a îndeplinit o simplă formalitate.
Un, doi, trei și calificarea în play-off e la un pas distanță
Oltenii au controlat meciul de la un cap la coadă și și-au luat un avantaj liniștitor pentru meciul retur, de joia viitoare.
Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova o va întâlni în play-off-ul Conference League pe câștigătoarea „dublei” dintre Viking (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir (Turcia).
În tur, formația din Istanbul s-a impus cu 3-1 pe terenul nordicilor.
UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Al. Creţu 81), T. Băluţă, Cicâldău (Houri 71), Bancu (Fl. Ştefan 59) – Al Hamlawi (Nsimba 71), Baiaram (Mekvabishvili 81). Antrenor: Mirel Rădoi
SPARTAK TRNAVA: Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Kratochvil (Moistsrapishvili 77), Mikovic (Jureskin 88) – Azango (Kudlicka 67), Duris (Paur 77), E. Daniel (Skrbo 67). Antrenor: Michal Scasny
