Seară perfectă pentru Universitatea Craiova și Mirel Rădoi. Oltenii au jucat în fața unui „Ion Oblemenco” plin până la refuză, iar jucătorii au adus o victorie extrem de importantă.

Show oltenesc în vulcanul din Bănie

Ștefan Baiaram și-a luat revanșa pentru toate ratările din startul meciului și-a deschis scorul în minutul 51. Acesta a reușit un gol de toată frumusețea, finalizând aproape de vinclu, din 13-14 metri!

La doar trei minute, angajat ideal, Assad Al Hamlawi a plecat din poziție regulementară și-a păstrat calmul și-a punctat pentru 2-0.

Palestianul care reușise un hat-trick de vis cu Sarajevo a înscris în stil de mare atacant, iar stadionul era în sărbătoare.

Meciul a fost închis cu zece minute înainte de final, când Gabriel Moura a făcut 3-0!

Baiaram a tras, dar șutul său a fost respins în față de portarul lui Spartak. Acolo aștepta Carlos Mora, cel care a îndeplinit o simplă formalitate.

Un, doi, trei și calificarea în play-off e la un pas distanță

Oltenii au controlat meciul de la un cap la coadă și și-au luat un avantaj liniștitor pentru meciul retur, de joia viitoare.

Dacă va trece de Spartak Trnava, Universitatea Craiova o va întâlni în play-off-ul Conference League pe câștigătoarea „dublei” dintre Viking (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir (Turcia).

Recomandări Eroul de război înmormântat anonim în aceeași zi cu Ion Iliescu. Fragmente din viața lui Ilie Popa, veteranul care a trăit 106 ani

În tur, formația din Istanbul s-a impus cu 3-1 pe terenul nordicilor.

UNIVERSITATEA CRAIOVA: Isenko – Romanchuk, Screciu, Badelj – Carlos Mora, Samuel Teles (Al. Creţu 81), T. Băluţă, Cicâldău (Houri 71), Bancu (Fl. Ştefan 59) – Al Hamlawi (Nsimba 71), Baiaram (Mekvabishvili 81). Antrenor: Mirel Rădoi

SPARTAK TRNAVA: Frelih – Nwadike, Kostrna, Twardzik – Holik, Prochazka, Kratochvil (Moistsrapishvili 77), Mikovic (Jureskin 88) – Azango (Kudlicka 67), Duris (Paur 77), E. Daniel (Skrbo 67). Antrenor: Michal Scasny

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE