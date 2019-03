EXCLUSIV | Vasile Mogoș, surpriza lui Cosmin Contra la naționala României, își spune povestea: ”Am muncit la vie și ca ospătar”

”Credeam că mi-a venit o amendă! Am plâns când a ajuns la club telegrama de convocare”

Libertatea: Vasi, cum ai primit vestea preconvocării la naționala României?

Vasile Mogoș: Cu bucurie și cu emoție. Când m-a chemat secretarul clubului la el în birou am crezut că vrea să mă anunțe că am primit o altă amendă! Sunt abonat la amenzi. M-a liniștit, mi-a zis că nu e vorba de așa ceva. Când mi-a spus că am primit o telegramă de la echipa națională a României am început să plâng. Omul m-a întrebat de ce plâng. I-am spus că n-are cum să înțeleagă ce simt.

Tricoul naționalei, cadou la 19 ani!

Crezi că vei rămâne în lotul final?

Eu sper din tot sufletul să fiu convocat. Visez la acest moment de când aveam 16-17 ani, când jucam în Liga a 4-a din Italia. Mi s-a propus să joc pentru naționalele de juniori ale Italiei, dar am refuzat. Am spus că sunt român și vreau să joc pentru țara mea. Am acasă un tricou al naționalei României, oferit cadou de verișorul meu, la 19 ani.

Când ai vorbit prima dată cu Cosmin Contra?

Pe 26 ianuarie, când a venit să vadă meciul Cremonese – Palermo. A jucat și George Pușcaș la oaspeți. Selecționerul m-a sunat după joc și mi-a spus să o țin tot așa că sunt în vedereile sale. N-am vorbit față în față pentru că a plecat repede să nu se aglomereze autostrada. Sper să-mi acorde o șansă, apoi depinde de mine să demonstrez. Joc fundaș dreapta, dar pot mă descurc și ca mijlocaș dreapta în sistemul 3-5-2. Viteza este una dintre calitățile mele.

Știi cine sunt contracandidații tăi la postul de fundaș dreapta?

Da, Manea și Benzar. Am văzut că lui Benzar îi place să urce în atac și dă centrări excelente. Pe Manea l-am văzut jucând doar 10 minute în meciul CFR Cluj – Sepsi. Important este ca cel care intră pe teren să ajute echipa să se califice la Euro 2020. Ar fi frumos să ajungem la turneul final și să evoluăm în fața propriilor suporteri.

Ai urmărit România în Liga Națiunilor?

Am văzut doar meciul cu Lituania, câștigat cu 3-0, când a dat gol Pușcaș. Avem o echipă bună și sperăm să pornim cu dreptul în Suedia și să ne calificăm.

Cumpăna care l-a dus în Italia

Cum ai ajuns în Italia?

Tata, care are 60 de ani, a plecat în 1995 să muncească în Italia, la Torino, pentru a ne întreține, iar mama a rămas acasă cu cei cinci copii. La început, tata a lucrat la o grădină de legume, apoi ca asfaltator. Mergeam doar în vacanțe în Italia. Din păcate, tata a suferit un accident rutier urât, iar mama a decis să fie lângă el și ne-am mutat în Italia. Aveam șase ani. Tata e bine acum. Am făcut grădinița în România, iar școala și liceul le-am terminat în Italia. Limba nu se uită niciodată, chiar dacă vorbesc cam stâlcit româna, pe care am învățat-o, practic, doar în familie.

”Am cochetat și cu boxul! Dacă nu eram fotbal, eram la închisoare!”

Cum te-ai apucat de fotbal?

De mic mi-a plăcut mingea, dar nu mă gândeam că voi ajunge fotbalist. Îmi plăceau toate sporturile. Am cochetat și cu boxul. Tata, care a jucat fotbal în tinerețe la nivel mic, a crezut mereu că pot deveni un fotbalist bun și m-a bătut mult de tot la cap. Abia la 20 de ani, când am semnat primul contract de profesionist, am realizat că fotbalul poate fi calea mea. Până atunci, jucam dar și munceam. Vara lucram la vie, am fost și ospătar. Nu-mi e rușine de muncă.

Ce-ai fi făcut dacă nu ajungeai fotbalist?

Probabil, ajungeam la închisoare. Glumesc, evident. Nu mi-a plăcut școala, mergeam doar pentru mama. Practic, de la școală a început fotbalul, pentru că jucam cu băieți mai mari. Am renunțat la școală la 19 ani, dar i-am promis mamei că mă țin de fotbal, iar după un an m-a cumpărat Real Vicenza. Acum e rândul meu să-mi ajut părinții. Tata este însă orgolios și nu acceptă să fie întreținut de copii. Chiar dacă e pensionar, se trezește la 5 dimineața și muncește. Mai bea câte o bere doar când se uită la televizor, la câte un meci. Îmi doresc să-i duc la Cluj-Napoca, să mă vadă la meciul cu Feroe.

”Mogoş e un fundaş lateral puternic, înalt, are aproape 1,90 de metri. Nu este foarte ofensiv, dar la faze fixe și la duelurile unu contra unu e tare. Trebuie urmărit în continuare, poate să fie o soluţie pentru echipa naţională sau nu” – Cosmin Contra, selecționer România

”Andreea îmi dă forță”

Vasile Mogoș are o verișoară multiplă medaliată mondială, europeană și olimpică la scrimă în scaun rulant pentru Italia. La 18 ani, Andreea Mogoș a suferit un accident rutier care i-a schimbat viața. ”Andreea este un exemplu pentru noi toți. Mamma mia, când mă uit la ea, îmi dă o forță incredibilă. Suntem foarte apropiați. Vine să mă vadă duminică, la meciul cu Benevento. Pe 23 martie, trebuia să merg să o văd la un concurs, la Pisa, dar sper să fiu în Suedia cu naționala. S-ar bucura pentru mine”.

Curiozități despre Vasile Mogoș

Are un frate și trei surori, toți stabiliți în Italia

Nu este căsătorit și nu are iubită. ”Îmi doresc să-mi întemeiez o familie, dar deocamdată fotbalul îmi ocupă tot timpul”

A marcat trei goluri și a dat un assist în acest sezon

S-a format la Asti și a mai jucat pentru Real Vicenza, Lumezzane, Teramo, Regianna, toate din Serie C, și Ascoli (50 de meciuri, un gol, a contribuit la salvarea de la retrogradare)

Și-a tatuat pe corp toate cumpenele vieții

Îi place să tundă și să asculte muzica populară şi manele. Preferă mâncărurile românești

Este implicat într-un proces în care șapte jucători sunt judecați după ce l-au bătut pe un individ într-o discotecă din Reggio, pe 23 decembrie 2016. ”Eu nu am dat, am sărit să-i despart”

