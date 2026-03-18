„Am decis să declar ziua de mâine (miercuri – n.r.) sărbătoare națională, nelucrătoare, pentru ca tinerii noștri să poată ieși pe străzi, în piețe, în parcuri și pe terenurile de sport pentru a sărbători” victoria în fața Statelor Unite, a anunțat Delcy Rodriguez într-un mesaj publicat marți seara pe contul său de X.

Delcy Rodriguez i-a îndemnat pe venezueleni să sărbătorească la un „mare concert”, dar nu a oferit detalii.

Președinta interimară a Venezuelei a transmis „mulțumiri și îmbrățișări” membrilor echipei naționale de baseball și a subliniat că întreaga țară este „foarte fericită” după succesul în fața Statelor Unite.

„Reprezentați fiecare cer, fiecare mare, fiecare pământ al acestei frumoase patrii a eliberatorului nostru Simon Bolivar. Felicitări!”, a afirmat ea într-un mesaj video distribuit pe Telegram.

„Cum spunem noi, onoare celui învins și glorie învingătorului!”, a insistat Delcy Rodriguez, care a preluat președinția după ce armata americană l-a capturat pe dictatorul Nicolas Maduro și l-a adus în Statele Unite pentru a fi judecat sub acuzația de narcoterorism.

Delcy Rodriguez, acceptată de președintele american Donald Trump la conducerea Venezuelei, a remarcat totodată că este pentru „prima dată în istorie” când țara sa câștigă World Baseball Classic.

„Acest triumf este o victorie pentru pasiunea, talentul și unitatea care ne caracterizează ca venezueleni”, a conchis ea.

Selecționata de baseball a Venezuelei a devenit cea mai bună din lume după ce a învins Statele Unite în finală cu scorul de 3-2. Finala s-a disputat marți, la Miami, în statul american Florida.

