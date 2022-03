Ajuns acum patru ani pentru prima dată în România, un brazilian are același vis ca aproape toți oltenii și adoră micii

Gustavo Vagenin are 30 de ani a lăsat São Paulo și Brazilia locală pentru a merge după familie în Italia. A jucat la 4 echipe de ligi inferioare. Din a treia, a patra și a cincea. La Salernitana, Novara, Lecce şi Messina, apoi a venit propunerea și transferul la Universitatea Craiova.

„Aici a jucat Madson și el mi-a dat informații importante și frumoase. Am venit cu informații pozitive despre Craiova și despre România. Atunci m-a surprins campionatul, pentru că era foarte bun, cu jucători tehnici, unde poți să faci lucruri bune și poți să crești în carieră. Iar ăsta e și obiectivul meu: să fac lucruri bune și să cresc în carieră”, spune mijlocașul brazilian.

„Bunica mea o să vină aici din nou în România”

Acesta vorbește plecarea de acasă și decizia de a face fotbal de performanță: „A fost greu când pleci de acasă. Îți lași mamă, tată și familia acolo. Dar pentru un vis pe care-l ai tu poți să faci ce vrei. Dacă îți dorești să faci ceva, trebuie să faci sacrificii. Iar asta fac și acum pentru că sunt departe de familie. De familia și de prietenii mi-e cel mai dor din Brazilia. Eu am mai mers acolo atunci când am avut timp liber”.

Atunci când are timp liber, Gustavo nu ratează momentul și cântă la chitară FOTO Instagram



Departe de familie, Gustavo n-a ratat niciun moment să facă reunire în România: „Chiar și bunica mea, frații și sora mea au venit în România. Acum bunica n-a mai venit din cauza problemelor cu pandemia, cu COVID-ul. Dar cu siguranță, când trece chestia asta, bunica mea o să vină aici din nou. Le place foarte mult în România. Când avem o zi liberă mergem la Brașov, Timișoara, Iași, București, să descoperim și alte orașe. Aici cam toate orașele sunt frumoase”.

În Brazilia, când te naști, tu ai un vis: să fii un jucător de fotbal! E foarte greu, dar sunt și lucruri frumoase. Școala de acolo, cum învață fotbalul. Avem o structură foarte bună. Baza pe care eu am avut-o de acolo m-a făcut jucătorul care sunt astăzi Gustavo, mijlocaș Universitatea Craiova

Visează la titlul de campion cu Universitatea

Gustavo e cotat la 600.000 de euro pe site-urile de specialitate, iar în CV-ul său la Craiova are o Cupă a României (2017-2018) și o Supercupă (2021-2022). La primul trofeu câștigat aici a marcat în finala de la București.

„Țin minte și acum prima Cupă, pe care am câștigat-o la București, cu 30.000 de fani în tribune veniți de la Craiova. A fost o bucurie foarte mare atunci, dar normal că-mi doresc titlul. Așa cum îmi doresc cât mai multe trofee pentru Craiova”, spune brazilianul.

Acesta continuă și-și imaginează momentul mult visat: „Pentru mine, cel mai important este că echipa merge bine. Atmosfera s-a schimbat și suntem bine. Dacă am câștiga titlul? Pfff! Nu doar Craiova se oprește, ci în întreaga Românie o să fie o nebunie! Și cred că merită. Toți suporterii sunt alături de noi, că e cald, că e frig. Așa e la Craiova și-așa va fi mereu!”.

În Craiova, suporterii sunt împărțiți: unii țin cu Universitatea Craiova (formația lui Mihai Rotaru), ceilalți cu FCU Craiova (echipa lui Adrian Mititelu). Ambele joacă în Liga I.

A jucat în China, la Liaoning

În 2018, Gustavo a lăsat România pentru China. În conturile Universității au intrat 850.000 de euro.

„A fost o experiență foarte mare. Am jucat în campionatul lor și am putut să joc fotbal și să cunosc toată China. Am fost la Shanghai, la Beijing, în toate orașele. A fost o experiență foarte mare. Acolo e un campionat mai puțin tehnic. Ei sunt mai agresivi! Pentru mine a fost o experiență și a fost o responsabilitate foarte mare pentru jucătorii străini. Aveau voie să joace doar doi, dar mi-am făcut treaba acolo”, spune brazilianul.

„Când am jucat în China mi-a fost un pic greu la început. În prima săptămână am mers la restaurante chinezești, iar stomacul nu era foarte mult adaptat cu mâncarea asta. Bucătăria românească îmi place mai mult decât cea chineză! Îmi plac mămăliguța și micii”, a conchis Gustavo.

