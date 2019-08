„Acel om a scăpat cu mult noroc. În locul în care a căzut, eu veneam după un salt făcut în mare viteză şi rulam cu aproximativ 150 km/h. El a căzut pe traseu dar, din fericire, eu am reacţionat rapid şi am evitat un accident mortal”, a scris Ostberg pe contul său de Twitter, unde a postat şi un filmuleţ cu incidentul respectiv, îndemându-i totodată pe spectatori să nu îşi asume niciun risc atunci când asistă la cursă.

This man had a lucky escape. At the point where he fell, I was flat out over a high speed jump at approximately 150km/h! He fell into the raceline, but luckily I reacted quickly and avoided a fatal accident. ⚠️PLEASE STAY SAFE!⚠️

