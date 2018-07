Vlad Arhire, prezentator Studio Mondial de la TVR 1: ”Mă bucur ca un copil de fiecare dată când e Mondialul”

Ai ratat vreun meci de la Mondial până acum? Dacă da, care? De ce?

Am “jucat” rolul atacantului care nu ratează nimic în fața porții! Nu, n-am ratat nici un meci. Mondialul de fotbal este competiția cu care am crescut. Cțnd eram mic, aveam caiete cu echipele, marcatorii, numărul de spectatori, orașele. Primele meciuri văzute la un televizor color au fost cele de la turneul final din Italia ‘90. Sunt amintiri cu “puternic impact emoțional”, nu se vor șterge niciodată… Mă bucur ca un copil de fiecare dată când se apropie Mondialul. Și asta pentru că îl trăiesc ca pe o adevărată sărbătoare…O sărbatoare pe care am mutat-o timp de o lună în cel mai frumos Studio al TVR!

Cine e stăpânul telecomenzii acasă în perioada aceasta?

Copiii mei – Larisa Teodora (5 ani) și Vladimir Dorian (2 ani si jumătate)… Eu nu prea stau pe-acasă în această perioadă. Nu au voie, însă, prea mult la televizor. Spre bucuria mea, mai înlocuiesc din proprie inițiativă desenele animate cu 5-10 minute de Studio Mondial.

Câte ore dedici Mondialului (la serviciu și acasă)?

Zilele acestea am avut un “meniu” bogat în meciuri. În primele etape din grupe, programul începea la 9 dimineața pentru a pregăti primul studio și se încheia seara, acasă, cu vizionarea partidelor de la ora 21.00.

Ce echipa te-a impresionat pâna acum?

Îmi place Croația foarte mult. E o echipa solidă, experimentată și are un jucător extraordinar: pe Modrici. Bonus, vine și de la Real Madrid, echipa mea de club favorită. Deși a fost eliminată, Nigeria mi-a lasat o impresie plăcută. În meciul cu Argentina, la 1-1, nu s-a închis în defensivă și a mai avut ocazii.

Care e favorita ta la Mondiale? Cine ai vrea să joace finala?

Echipa mea favorita a ”respectat” tradiția campioanelor mondiale care sunt eliminate la urmatorul turneu final încă din faza grupelor și a plecat acasă Nu am o preferință pentru finală. Însă aș vrea să câștige turneul o echipa din Europa.

De ce să urmarească telespectatorii Studio Mondial la TVR 1?

Pentru imaginile superbe oferite de cei care produc meciurile, pentru informații în timp real, pentru reacții de la fața locului, pentru opiniile invitaților mei (Alin Buzărin, Marius Mitran, Aurică Ticleanu), care “mănâncă” fotbalul pe pâine… și pentru o atmosferă relaxată în care comentăm tot ceea ce se întâmplă în Rusia.

