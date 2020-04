De Viorel Tudorache,

Malcom a fost votat de aproximativ 30% dintre fanii lui Zenit, echipă aflată pe prima poziţie a clasamentului campionatului Rusiei, înainte de întreruperea acestuia din cauza pandemiei de coronavirus.



Fostul atacant al Barcelonei a fost cu adevărat surprins de metoda inedită aleasă de oficialii clubului pentru a-i înmâna premiul.

Special times, special delivery. Malcom gets his Player of the month award delivered by drone. ??? via @zenit_spb #Zenit #Football #Soccer #GAZPROM pic.twitter.com/MS89VcLzee