Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că aproape 1.500 de angajați ale căror contracte de muncă au fost încheiate pe perioadă determinată vor rămâne, de la începutul lunii aprilie, fără loc de muncă, relatează Agerpres.

Protestele au început miercuri, 4 martie, când circa 300 de angajați ai CEO au protestat în fața sediului societății din Târgu Jiu. La un moment dat, aceștia au blocat strada. Conducerea companiei a anunțat că va realiza o analiză de personal la nivelul fiecărei subunități a CEO.

Protestatarii cer soluții pentru menținerea locurilor de muncă și pentru continuarea activității în cadrul companiei energetice. De asemenea, spun că vor continua acțiunile de protest dacă situația angajaților nu va fi clarificată, conform publicației locale Gazeta de Sud.

Pe data de 25 februarie, societatea înregistra circa 7.800 de angajați, din care 1.945 sunt salariați cu contracte individuale de muncă pe perioadă determinată.

