De ce pot scădea unele pensii

Potrivit publicației Newsweek România, Casa Națională de Pensii verifică adeverințele depuse de pensionari și recalculează punctajul în funcție de veniturile declarate și aproximativ 1,8 milioane de pensionari sunt vizați de acest proces.

În unele situații, noul punctaj rezultat este mai mic decât cel folosit anterior, ceea ce poate duce la o pensie mai mică sau la stagnarea acesteia. Potrivit sursei citate, există cazuri în care pensionarii ar fi pierdut 500 sau chiar 600 de lei după recalculare.

Situațiile care pot duce la scăderea pensiei

Specialiștii spun că problemele apar cel mai des din cauza unor diferențe între documentele depuse și datele existente în evidențele Casei de Pensii. Printre situațiile frecvente se numără:

veniturile din adeverințe nu coincid cu cele din carnetul de muncă

sporuri sau gărzi care nu sunt trecute corect

documente depuse incomplet sau greșit

De asemenea, pensionarii care au lucrat în grupa I sau II de muncă pot fi afectați de modul în care sunt aplicate noile reguli din Legea pensiilor.

Ce pot face pensionarii dacă primesc o decizie greșită

Dacă pensia scade după recalculare, pensionarii pot cere explicații Casei de Pensii și pot depune contestație. Specialiștii recomandă:

verificarea atentă a adeverințelor depuse

compararea veniturilor cu cele din carnetul de muncă

consultarea unui specialist înainte de depunerea documentelor

În cazul unor erori de calcul, pensionarii pot depune documente suplimentare pentru corectarea punctajului.

„Mica recalculare” a fost introdusă pentru a corecta diferențele existente în sistemul public de pensii și pentru a alinia pensiile la veniturile reale din perioada de muncă. Totuși, verificarea documentelor a scos la iveală și situații în care pensiile fuseseră calculate inițial pe baza unor date incomplete sau eronate.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în luna decembrie 2025, România avea peste 4,5 milioane de pensionari, care au încasat peste 12,9 miliarde de lei (aproximativ 2,53 de miliarde de euro).

