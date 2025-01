„În ultimele luni, extremiștii au vânturat toate minciunile și toate aberațiile despre politica externă și europeană. Danemarca a fost creată de România și România are frontieră la Marea Caspică sunt probabil ilustrative pentru teoriile conspiraționiste pe care aceștia le-au promovat. Realitatea este că România este parte din NATO și Uniunea Europeană pentru propriul său interes, deoarece aceste structuri ne protejează suveranitatea și independența, pentru că acestea sunt cluburile țărilor dezvoltate și democratice care au decis să își unească forțele pentru pace”, a scris europarlamentarul PSD pe Facebook.

Victor Negrescu a enumerat apoi 10 minciuni ale extremiștilor:

Minciuna 1️: Apartenența la UE a sărăcit România.

Adevărul: În 2000, când PIB-ul pe cap de locuitor al României la paritatea puterii de cumpărare era de 26% din cel al Uniunii Europene, în 2023 rata de convergență a ajuns la 80%. România de azi e de 8 ori mai dezvoltată decât era cea de acum 23 de ani.

Minciuna 2️: Contribuim mai mult la bugetul UE decât primim.

Adevărul: România a primit peste 95 miliarde de euro şi a contribuit cu 30 miliarde de euro la bugetul blocului european. Astfel, balanţa financiară netă ne arată un plus de 65 miliarde de euro.

Minciuna 3️: UE ne impune lucruri.

Adevărul: Deciziile se adoptă prin vot. Deciziile cele mai importante necesită un vot în unanimitate. România nu a trebuit niciodată să își exercite dreptul de veto. România are mereu un comisar european și are europarlamentari în aproape toate grupurile politice care își pot exprima opinia.

Minciuna 4️: Nu ne trebuie NATO.

Adevărul: NATO reprezintă o alianță defensivă cu scopul de a întări reziliența statelor membre în fața unor posibile amenințări externe. Statele au aderat voluntar la alianță. Suedia și Finlanda, două state cu armate puternice, după zeci de ani de neutralitate sau de neimplicare în alianță, au decis să devină recent membre NATO. Investițiile în apărare ne permit să avem o armată modernă, militari în siguranță și disuadează adversarii.

Minciuna 5️: Baza militară de la Mihail Kogălniceanu urmează să fie folosită pentru a ataca Rusia.

Adevărul: România a solicitat prezența trupelor NATO și americane pe teritoriul său. Prezența militară NATO pe teritoriul României se face în baza unor acorduri internaționale, iar folosirea resurselor naționale se face în coordonare cu țara noastră. Transferul de expertiză și suportul militar NATO, spre exemplu, pentru poliția aeriană asigură protecția românilor.

Minciuna 6️: Am vândut ceva pentru aderarea la spațiul Schengen.

Adevărul: Aderarea României la zona de liberă circulație poate aduce un boost economic de circa 2% pentru PIB-ul României. Mai mult, românii vor putea circula liber fără controale suplimentare la vamă. Totodată, mărfurile vor ajunge mai repede și mai ieftin la destinație, ceea ce înseamnă încasări mai mari pentru România și produse cu preț mai mic pentru români. Am așteptat 13 ani pentru această decizie, blocată de guvernări politice care au fost influențate de extremiști, așadar, nu trebuia să vindem nimic pentru a primi ce meritam.

Minciuna 7️: Intrarea în programul Visa Waiver nu aduce niciun beneficiu.

Adevărul: România și-a respectat angajamentele asumate la nivel internațional. Devenim al 43-lea stat care aderă la acest program prin care românii nu vor mai avea nevoie de vize pentru a circula în Statele Unite. Conexiunile cu partenerii americani se vor intensifica.

Minciuna 8️: Războiul din Ucraina a fost declanșat de Occident, care nu își dorește pacea. Putem să fim neutri.

Adevărul: Războiul ilegal declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei a fost neprovocat. Totodată, Rusia a mai intervenit în trecut când a ocupat Crimeea sau când a susținut revendicările separatiste din Georgia. Să nu uităm că Federația Rusă a susținut în multe zone ale globului dictaturile. Înainte de intervenția militară din Ucraina, liderii occidentali au încercat în repetate rânduri să îl oprească pe Putin.

Minciuna 9: Falsificarea istoriei și a geografiei. Românii au deținut Danemarca sau România are frontieră la Marea Caspică.

Adevărul: Istoria României este cunoscută prin documente istorice și studii de specialitate realizate inclusiv de cercetători români. Trebuie să fim mândri de istoria țării noastre, dar trebuie să o cunoaștem cu bune și cu rele. La fel și geografia, care oferă țării noastre atât oportunități, cât și provocări geopolitice. Aberații precum că românii au deținut Danemarca sau că România are frontieră la Marea Caspică vor să inducă în eroare și să creeze false iluzii.

Minciuna 10: Trebuie să ne aliem cu Rusia sau că Rusia câștigă mereu.

Adevărul: Istoricul alianțele cu Rusia este unul nefericit. În perioada comunistă am trăit sub influența rusească. Astăzi Federația Rusă promovează valorile nedemocratice, reducerea libertățile individuale, susține corupția instituționalizată și are un sistem economic și social depășit. Federația Rusă a pierdut toate războaiele recente în care a fost implicată. Ultimul exemplu este înfrângerea din Siria. Rusia înseamnă sărăcie, iar regimul lui Vladimir Putin nu își dorește aliați ci doar vasali politici.

Victor Negrescu a fost ales vara trecută unul dintre cei 14 vicepreședinți ai Parlamentului European, în cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg.

