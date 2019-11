De Andrei Crăițoiu,

Milioane de produse reduse, cu prețuri pentru toate buzunarele. De la mașini de lux la electrocasnice, la ceasuri, componente IT, produse cosmetice sau lingouri de aur, jucării și laptopuri. E ziua pe care români o așteaptă de un an de zile pentru a prinde cele mai bune oferte de peste an.

Libertatea a analizat mai multe site-uri cu oferte de Black Friday 2019 în România și vă prezintă 10 produse pe care le puteți achiziționa în această zi. Grăbiți-vă!, produsele sunt într-un număr limitat, iar regula e simplă, primul venit, primul servit!

Produse de care trebuie să profiți de Black Friday

Cameră foto cu 1.000 de lei de Black Friday

Pentru un aparat foto Mirrorless Canon EOS M100, 24.2 MP, Grey + Obiectiv 15-45 mm trebuie să scoateți din buzunar 1.000 de lei! Un preț excelent pentru un aparat foto compact, cool si creativ. Un aparat foto mirrorless mic, elegant, simplu, perfect pentru concedii și vacanțe. Reducerea este de 37%, de la prețul lui de bază, de 1.600 de lei.

E momentul perfect pentru un cadou de Sărbători pentru persoana iubită. Cu o reducere de 80%, domnii pot cumpăra în această zi cu reduceri speciale o geantă de piele, Anna Morellini. Prețul redus este de 260 de lei, față de 1.329! Făcută din piele de vacă sută la sută, geanta se poate cumpăra în două noanțe bleumarin închis sau auriu.

Tabletă redusă cu 40% de Black Friday

Cine are nevoie de o tabletă poate prinde o reducere de 40%!, cea mai mare de piață. Aceasta poate să fie cumpăra cu 480 de lei, față de 800 de lei, prețul într-o zi normală. Este vorba de o tablemă LENOVO, alegerea pe care părinții o cauta pentru o tableta multimedia pentru întreaga familie.

Bărbații poartă mereu ceasuri elegante la întâlnirile importate. Chiar și ele sunt reduse în această zi de Black Friday. Vorbim despre un ceas bărbătesc, cu brățară din piele, cu mecanism quartz și display analog. Prețul redus este de 115 lei, față de 225 într-o zi normală.

Cine nu iubește cafeaua înainte să plece la serviciu? Espressor KRUPS Nescafe Dolce Gusto Piccolo este perfect pentru un iubitor de cafea. Produsul are o reducere de 50 la sută și astăzi se poate cumpăra cu 200 de lei, față de 400 de lei. Totul e pe bază de capsule, iar gustul și aroma sunt geniale.

Cum ne pregătim de sezonul rece, bărbații au la dispoziție o ofertă specială! Ghete de piele Porter, cu o reducere de 50 la sută față de prețul normal. Un model cassual, office, din piele naturală și o culoare maro coniac, ghetele costă astăzi 310 lei!

Pentru că bucătăria este foarte importantă, doamnele au o ofertă specială! Un set de vase pentru gatit din 10 piese Metallic Line Rose Gold Edition. Produsele au un design elegant, economisesc până la 35% din energie și sunt eco-friendly. Materialul este un aluminiu forjat cu învelis din 3 straturi de marmură. Doar astăzi costă 375 de lei.

Pachete turistice la reducere de Black Friday

Mai e mult până la vacanța mare, dar ofertele pentru litoral 2020 sunt deja disponibile! Aveți de ales în Mamaia, Eforie Nord, Costinești, Jupiter, Venus sau Neptun-Olimp. Reducerile pentru un astfel de pachet turistic poate ajunge până la 70 la sută!

Pregătește de iarnă cu o lenjerie de pat cu imprimeu floral. Ideală pentru a conferi o notă de prospetime și delicatețe oricărui dormitor. Astăzi puteți achiziționa acest produs la 169 de lei, o reducere față de prețul de bază de 50 la sută!

Și pentru o zi perfectă, bărbații pot alege un parfum de top. Brandul Dolce & Gabbana a fost fondat de Domenico Dolce și Stefano Gabbana în anul 1985, iar o apă de parfum Dolce Gabbana Pour Homme Intenso, 125 ml costă doar 180 de lei, față de 450.

