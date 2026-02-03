Până la 300 de decese zilnic

Organizațiile oficiale ale ONU estimează că pescuitul în larg cauzează anual peste 32.000 de decese, acesta fiind ultimul raport global oficial disponibil. Totuși, studii recente și analize de securitate sugerează că numărul real al victimelor ar putea fi mult mai mare.

Motivul principal îl reprezintă pescuitul la scară mică din Asia, Africa și America Latină. La nivel mondial, aproape 60 de milioane de persoane lucrează în pescuit, iar peste 90% dintre acestea activează în întreprinderi mici, greu controlate. Majoritatea deceselor apar în aceste sectoare, adesea ilegale sau nedeclarate.

Astfel, diverse analize estimează că numărul real al victimelor depășește cu mult cifrele ONU, unele surse vorbind chiar despre până la 300 de decese zilnice, adică aproximativ 100.000 pe an. Această cifră nu este confirmată oficial, dar indică o posibilă subraportare semnificativă.

Trei miliarde de oameni depind de pește ca sursă alimentară

La nivel global, aproximativ trei miliarde de oameni depind de pește ca sursă alimentară, iar ONU prevede o creștere a acestei cereri. Aceasta pune o presiune tot mai mare pe pescari, care efectuează mai multe ieșiri pe mare, în condiții mai riscante și pe perioade mai lungi. Consecințele sunt dure atât pentru oameni, cât și pentru mediu.

Multe ambarcațiuni navighează fără radio, fără echipament de protecție și fără contracte de muncă oficiale. Decesele survenite în astfel de condiții nu sunt înregistrate în statisticile oficiale.

Majoritatea pescarilor mor în urma naufragiilor provocate de furtuni, prin căderi peste bord, prin încurcarea în plase sau prin accidente cu utilaje grele de pe punte.

