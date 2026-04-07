Aceasta este concluzia la care au ajuns agenții poliției rutiere din Nuoro, care luni dimineață au încercat să lămurească un incident deloc minor, ce a afectat zeci de șoferi: numărul exact al persoanelor afectate nu poate fi stabilit deocamdată, deoarece bilanțul final nu a fost încă realizat, însă se vorbește despre aproximativ 100.

Compania de autostrăzi exclude ipoteza crăpăturii din asfalt

Totuși, versiunea este contestată de Compania de autostrăzi ANAS, care a intervenit pentru a o infirma: „Verificările efectuate prompt la fața locului de personalul tehnic au permis excluderea, cu un grad rezonabil de certitudine, a unei legături cauzale directe între aceste evenimente și micile imperfecțiuni constatate la nivelul carosabilului”.

Haosul s-a declanșat la ieri dimineață. Numeroase vehicule au fost nevoite să oprească pe marginea drumului din cauza tăieturilor și găurilor din anvelope, în special pe partea dreaptă.

Inițial s-a crezut că ar fi vorba despre o acțiune coordonată, deoarece mașini defecte au fost observate și pe drumul 129 și la intrarea pe 389, spre Lanusei.

Polițiștii au exclus varianta cuielor pe șosea

În realitate, era vorba despre mașini din Italia ale căror roți s-au dezumflat mai lent, reușind astfel să parcurgă mai mulți kilometri.

Dispeceratul poliției rutiere a fost suprasolicitat de apeluri, în timp ce coloana de mașini oprite pe drumul Olbia–Nuoro devenea tot mai lungă, iar șoferii erau nevoiți să schimbe roțile folosind cricul.

Drumul a fost închis circulației, iar poliția a început imediat verificările în căutarea unor cuie, a căror prezență fusese semnalată încă de la început. Aceasta a fost, așadar, prima „pistă” pentru explicarea incidentului. Însă, odată ajunși la fața locului, agenții au abandonat rapid această ipoteză: nu era nici urmă de cuie pe asfalt.

Drumul a fost reparat. Cine plătește despăgubirile

Dacă inițial toată lumea a crezut că cineva a vrut să strice Paștele Catolic multor localnici, adevărul a ieșit la iveală la scurt timp: pe carosabil, la mică distanță de intersecția spre Lula, a fost identificată o fisură cu margini atât de neregulate încât ar fi putut tăia anvelopele.

Drumul a fost închis și s-a intervenit pentru reparații. După acel moment, odată cu reluarea circulației, nu au mai fost înregistrate incidente sau pene.

Acum urmează intervenția companiilor de asigurări: dacă ipoteza poliției rutiere se confirmă, cine va plăti despăgubirile?

Autoritatea rutieră din Italia are propria versiune

ANAS, autoritatea rutieră italiană, nu dorește să fie trasă la răspundere și, printr-un comunicat, își prezintă propria versiune. Mai exact, demontează ipoteza poliției rutiere, fără a oferi însă o alternativă.

„În cursul dimineții, pe sectorul din zona Nuoro al drumului național 131 «Diramazione Centrale Nuorese», s-a înregistrat un număr semnificativ de vehicule care au făcut pană. Totuși, verificările efectuate prompt de personalul tehnic Anas la fața locului au permis excluderea, cu un grad rezonabil de certitudine, a unei legături cauzale directe între aceste evenimente și imperfecțiunile minore identificate la nivelul carosabilului”, precizează reprezentanții companiei.

În special, anomaliile constatate – descrise ca fiind „de dimensiuni reduse și lipsite de caracteristici care să poată provoca deteriorarea anvelopelor” – nu ar fi „compatibile, din punct de vedere tehnic, cu tipul și amploarea penelor semnalate. Atribuirea responsabilității acestor neregularități reprezintă, așadar, o simplificare care nu este susținută de dovezi obiective”.

Totuși, s-a intervenit, adaugă ANAS: „Din considerente de prevenție și siguranță maximă, Anas a acționat imediat pentru repararea carosabilului, care a fost readus la condiții normale de circulație”.

