Extinderea categoriilor eligibile pentru subvenții

Proiectul prevede introducerea unei „prime de stabilitate” pentru tinerii NEET (care nu sunt încadrați profesional și nu urmează nicio formă de educație). Aceștia ar urma să primească 1.000 lei lunar în primul an și 1.250 lei în al doilea an de angajare cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată.

Proiectul extinde și categoriile de persoane pentru care angajatorii pot primi subvenții la încadrare. Sunt incluse persoanele care au executat pedepse privative de libertate și mamele cu cel puțin trei copii minori.

De asemenea, vârsta de eligibilitate pentru subvenționarea angajării șomerilor crește de la 45 la 50 de ani, pentru aliniere la practicile europene.

Se introduce noțiunea de „persoană vulnerabilă” în legislație și se extinde aplicabilitatea contractului de solidaritate pentru mai multe categorii defavorizate.

Proiectul prevede și digitalizarea serviciilor oferite de agențiile de ocupare, precum și simplificarea procedurilor de recuperare a debitelor.

Stimulente pentru întreprinderile sociale

Întreprinderile sociale de inserție vor putea accesa măsuri de stimulare a angajării persoanelor din grupuri vulnerabile. Acestea ar urma să primească lunar o sumă egală cu de patru ori valoarea indicatorului social de referință pentru fiecare persoană încadrată.

Aplicarea programului „Primul loc de muncă”, care presupune acordarea unei prime de stabilitate, este estimată să implice un efort bugetar de aproximativ 2,3 milioane lei în decembrie 2025, sumă aferentă unui număr de circa 2.300 de beneficiari. Pentru anul 2026, cheltuielile prognozate ajung la 196,17 milioane lei, fiind calculate pentru aproximativ 28.000 de tineri NEET ce ar urma să primească sprijin financiar.

Pe întreaga perioadă 2025-2028, impactul total este estimat la aproximativ 818,1 milioane lei. Finanțarea ar urma să fie asigurată din fonduri europene alocate Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă.

Extinderea sprijinului pentru angajarea persoanelor vulnerabile va genera un impact de 35,75 milioane lei în 2026. În paralel, creșterea vârstei de eligibilitate pentru subvenții va duce la economii bugetare semnificative.

În decembrie 2025, se preconizează o diminuare a cheltuielilor de aproximativ 24,71 milioane lei, iar pentru anul 2026 se anticipează o reducere totală de 317,29 milioane lei, rezultată din scăderea numărului de persoane care îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

