Astfel, se propune renunțarea la aproape 10.000 de oameni angajați, din totalul celor 60.000 câți numără în prezent agenția.

Totodată, Donald Trump mai vrea reducerea bugetului cu 1,5 miliarde de dolari. El a avansat ideea ca aeroporturile mai mici să renunţe la serviciile TSA, optând în schimb pentru firme private de securitate.

Acesta ar putea fi un prim pas către privatizarea agenţiei create după atacurile din 11 septembrie 2001, se arată în propunerea administraţiei.

Conform estimărilor, acest demers ar putea reduce personalul TSA cu peste 4.500 de locuri de muncă.

În plus, TSA are în vedere renunţarea la alte 4.800 de posturi prin eficientizarea operaţiunilor şi eliminarea suprapunerilor de activităţi. Reducerile de personal ar economisi peste 500 de milioane de dolari.

Congresul va organiza audieri privind solicitarea bugetară a Casei Albe la sfârșitul acestei luni, deoarece parlamentarii își propun să ajungă la un nou acord bugetar înainte de încheierea anului fiscal, pe 30 septembrie. Unii parlamentari republicani au insistat asupra privatizării complete a TSA.

Detaliile fac parte dintr-un document bugetar pentru Departamentul de Securitate Internă, care supraveghează TSA, și sunt parte din propunerea de buget a Casei Albe pentru următorul an fiscal.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE