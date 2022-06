„Listele noastre, la 17 iunie, conţin mercenari şi specialişti în armament în total din 64 de ţări. De la începutul operațiunii militare speciale, 6.956 au venit în Ucraina, 1.956 au fost eliminaţi deja, iar 1.779 au plecat înapoi”, anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

Polonia este „liderul absolut” al ţărilor europene, în privinţa combatanţilor în Ucraina, urmată de România şi Marea Britanie, precizează ministerul rus, care publică în comunicat un tabel cu numărul combatanţilor străini veniţi în Ucraina, prezentați pe naţionalităţi şi în funcţie de pierderi, potrivit armatei ruse.

Ministerul rus dă asigurări că 59 de „mercenari” francezi, dintr-un total de 183 veniţi să lupte în Ucraina, au fost ucişi de la începutul ofensivei ruse.

Moscova mai arată în acest tabel că a ucis 102 dintre cei 504 combatanţi români din Ucraina.

Details of mercenaries fighting in Ukraine.

Source: Ministry of Defense of Russia

Interesting, it seems pretty accurate. pic.twitter.com/zJyHtDR4AA