De Iulian Budușan,

Nu. Uscătoarele de mâini nu sunt eficiente pentru a ucide 2019-nCoV. Pentru a vă proteja împotriva noului coronavirus, trebuie să vă curățați frecvent mâinile cu soluții pe bază de alcool sau să le spălați cu apă și săpun. După curățarea mâinilor, ar trebui să le uscați bine folosind prosoape de hârtie sau un uscător de aer cald.

Lămpile UV nu trebuie utilizate pentru sterilizarea mâinilor sau a altor zone ale pielii, deoarece radiațiile UV pot provoca iritații ale pielii.

Scanerele termice sunt eficiente în detectarea persoanelor care au dezvoltat febră (adică au o temperatură corporală mai mare decât cea normală, de 37 de grade Celsius) din cauza infecției cu noul coronavirus.

Cu toate acestea, nu pot detecta persoane infectate, dar care încă nu sunt bolnave de febră. Acest lucru se datorează faptului că durează între 2 și 10 zile până când persoanele infectate se îmbolnăvesc și dezvoltă febră.



Nu. Stropirea cu alcool sau clor pe tot corpul nu va ucide virușii care au intrat deja în corpul vostru. Stropirea unor astfel de substanțe poate fi dăunătoare pentru haine sau mucoase (adică ochi, gură). Fiți conștienți că atât alcoolul, cât și clorul pot fi utile pentru dezinfectarea suprafețelor, dar trebuie utilizate conform recomandărilor corespunzătoare.

Da, este în siguranță. Persoanele care primesc pachete din China nu prezintă riscul de a contacta noul coronavirus. Conform analizelor, coronavirusul nu supraviețuiește mult timp pe obiectelor cum ar fi scrisori sau pachete.

În prezent, nu există dovezi că animalele de companie, cum ar fi câinii sau pisicile, pot fi infectate cu noul coronavirus. Cu toate acestea, este întotdeauna o idee bună să te speli pe mâini cu apă și săpun după contactul cu animalele de companie. Acest lucru te protejează împotriva diferitelor bacterii comune, cum ar fi E.coli și Salmonella, care pot face ușor trecerea de la animale de companie la oameni.

Nu. Vaccinurile împotriva pneumoniei, cum ar fi vaccinul pneumococic și vaccinul Haemophilus gripal tip B (Hib), nu oferă protecție împotriva noului coronavirus. Virusul este atât de nou și diferit încât are nevoie de propriul său vaccin. Cercetătorii încearcă să dezvolte un vaccin împotriva 2019-nCoV, iar OMS își susține eforturile. Deși aceste vaccinuri nu sunt eficiente împotriva 2019-nCoV, vaccinarea împotriva bolilor respiratorii este foarte recomandată pentru a vă proteja sănătatea.

Nu. Nu există dovezi că dacă îți clătești regulat nasul cu soluție salină ești protejat de infecțiile cu noul coronavirus.

Există câteva dovezi limitate că spălarea regulată a nasului cu soluție salină poate ajuta oamenii să se recupereze mai rapid de gripă sau de o răceală obișnuită. Cu toate acestea, nu s-a demonstrat că aceasta poate preveni infecțiile respiratorii.

Usturoiul este un aliment sănătos care poate avea unele proprietăți antimicrobiene. Cu toate acestea, nu există dovezi potrivit cărora consumul de usturoi a protejat oamenii de noul coronavirus.

Nu. Uleiul de susan nu ucide noul coronavirus. Există câțiva dezinfectanți chimici care pot ucide 2019-nCoV pe suprafețe. Acestea includ dezinfectanți pe bază de clor, fie solvenți, etanol, acid peracetic și cloroform.

Cu toate acestea, acestea au un impact mic sau deloc asupra virusului dacă le pui pe piele sau sub nas. Poate fi chiar periculos să pui aceste substanțe chimice pe pielea ta.

Persoanele de toate vârstele pot fi infectate de noul coronavirus (2019-nCoV). Persoanele în vârstă și persoanele cu afecțiuni medicale preexistente (precum astmul, diabetul, bolile de inimă) par să fie mai vulnerabile la îmbolnăvirea severă cu virusul.

OMS recomandă persoanelor de toate vârstele să ia măsuri pentru a se proteja de virus, de exemplu, urmând o igienă bună a mâinilor și o igienă respiratorie bună.

Nu, antibioticele nu funcționează împotriva virusurilor, ci doa împotriva bacteriilor. Noul coronavirus (2019-nCoV) este un virus și, prin urmare, antibioticele nu trebuie utilizate ca mijloc de prevenire sau tratament. Cu toate acestea, dacă sunteți spitalizat pentru 2019-nCoV, este posibil să primiți antibiotice, deoarece este posibilă co-infecția bacteriană.

Până în prezent, nu există niciun medicament specific recomandat pentru prevenirea sau tratarea noului coronavirus (2019-nCoV).

Cei infectați cu virusul ar trebui să beneficieze de îngrijire adecvată pentru ameliorarea și tratarea simptomelor, iar cei cu boli grave ar trebui să beneficieze de îngrijire optimă de susținere. Unele tratamente specifice sunt în curs de investigare și vor fi testate prin studii clinice.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii a avertizat toate ţările să se pregătească, imediat, pentru o potenţială răspândire a epidemiei de coronavirus. Oficialii au declarat că multe țări, pur şi simplu, nu sunt pregătite să combată maladia.

Primăria din San Francisco decratat starea de urgență în oraș, deși nu au fost înregistrat niciun caz de coronavirus. Orașul San Diego a fost primul din SUA care a decretat „stare de urgență de sănătate”.



