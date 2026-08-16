Acestea sunt cazuri extreme ale unui fenomen devenit cronic și care afectează bugetul municipal. La sfârșitul anului 2025, valoarea totală a amenzilor OTA (Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento – amenzile pentru încălcarea regulilor de parcare cu plată) neachitate și acumulate de-a lungul anilor ajunsese la aproape 20 de milioane de euro.

169 de șoferi datorează 20.000 de euro din amenzi

O parte dintre acestea ajung, în timp, să se prescrie sau sunt anulate, deoarece autoritățile pornesc de la premisa că nu vor mai putea fi recuperate și nu pot contabiliza drept venituri sume pe care, în realitate, nu le vor încasa.

Datele furnizate de Departamentul de Finanțe al Primăriei oferă mai multe perspective asupra aceleiași situații.

De exemplu, există 169 de contravenienți care datorează peste 20.000 de euro din amenzi, numărul lor fiind în creștere față de anul precedent, când erau 161. În plus, aproape 1.700 de persoane au acumulat amenzi de peste 2.000 de euro pe care refuză să le plătească.

Datoria totală de aproape 20 de milioane de euro este importantă din mai multe motive, în special pentru că este de aproape patru ori mai mare decât suma pe care municipalitatea estimează că o va încasa anual din amenzile OTA: 5,3 milioane de euro. Acestea au fost estimările pentru anul trecut și pentru 2026.

În cadrul administrației municipale se admite că este vorba despre un fenomen foarte greu de eliminat. În general, doar 40% dintre amenzile date pentru încălcarea regulilor de parcare sunt plătite în perioada voluntară.

Alte 15% sunt recuperate ulterior, în etapa executării silite. Restul, adică nu mai puțin de 45%, sunt declarate nerecuperabile.

De ce autoritățile nu pot obține banii din amenzi de la acești șoferi

Care este problema? „Marea majoritate a contravenienților OTA sunt recidiviști. Foarte recidiviști”, explică Carlos Urgoiti, consilierul municipal pentru Finanțe.

Este vorba adesea despre persoane care nu au „un cont bancar sau un salariu care să poată fi poprit” ori care primesc „ajutoare sociale care nu pot fi poprite”.

Cu alte cuvinte, autoritățile nu au de unde să recupereze banii. Iar pentru că aceste persoane știu foarte bine acest lucru, circulă în mod obișnuit cu mașinile prin Bilbao, ca și cum zonele albastre sau verzi de parcare cu plată nu li s-ar aplica.

Pentru a înțelege situația trebuie cunoscută mai întâi procedura. Constatarea și inițierea procedurii pentru amenzile OTA intră în responsabilitatea Departamentului de Mobilitate, care gestionează parcările cu plată.

Situația este diferită în cazul amenzilor de circulație – pentru depășirea vitezei, trecerea pe roșu etc. –, care țin de Departamentul de Siguranță.

Ulterior, departamentul transmite informațiile – valoarea amenzii și identitatea persoanei sancționate – către Finanțe, care se ocupă de recuperarea banilor. Mai întâi în perioada voluntară, iar apoi, prin emiterea somației de plată, în etapa executării silite.

Din acest moment, dacă persoana sancționată continuă să nu plătească, situația se complică, deoarece ar trebui să înceapă popririle.

Prima opțiune este poprirea contului bancar, printr-o notificare transmisă Consiliului Superior Bancar. De asemenea, pot fi poprite salariile sau pensiile, cu limitarea evidentă a sumelor care nu pot fi poprite – cele sub nivelul salariului minim –, precum și anumite prestații, cum ar fi venitul minim garantat (RGI) sau ajutoarele pentru combaterea excluziunii sociale.

Mașina datornicilor poate fi confiscată, dar nu vândută

Problema este că, atunci când cineva nu are cont bancar sau nu are un cont pe numele său, când nu are salariu ori când toate veniturile cunoscute provin din prestațiile menționate mai sus, nu există practic nimic de recuperat.

O alternativă este confiscarea sau indisponibilizarea mașinilor. Pentru că, cel puțin, aceste persoane au mașina cu care acumulează amenzile. Mecanismul nu constă însă în preluarea vehiculului, ci în „notificarea autorității rutiere că există un ordin de indisponibilizare”, explică Departamentul de Finanțe.

Acest lucru înseamnă doar că mașina „nu poate fi vândută”. Dacă, din orice motiv, vehiculul ajunge în depozitul de ridicări auto, acesta nu va putea fi recuperat.

Se poate acționa și asupra locuinței contravenientului, dacă acesta deține una, însă doar prin înscrierea în Registrul Proprietății a sarcinii aferente datoriei. În acest caz, dacă locuința este vândută, sarcina trebuie mai întâi radiată.

Ca ultimă variantă, Primăria menționează posibilitatea de a „transmite administrației fiscale provinciale un fișier cu datornicii, pentru a vedea dacă poate fi reținută vreo sumă în favoarea municipalității”. De exemplu, „dacă persoanei sancționate i se restituie o sumă din impozitul pe venit, aceasta poate fi diminuată”.

Mai multe zone cu parcare cu plată

Veniturile municipalității din amenzile de parcare au crescut semnificativ în ultimii ani, pe măsură ce parcările cu plată au fost extinse în cartierele periferice ale orașului.

Față de cele 5,3 milioane de euro estimate pentru acest an și pentru anul trecut, în anii anteriori veniturile oscilau între 3 și 4,2 milioane de euro.

În același timp, și datoriile neachitate au crescut: de la 15 milioane de euro în 2017 la aproape 20 de milioane în prezent. Această valoare se menține însă relativ stabilă din 2022.

După cum se vede, principala problemă a sistemului este contravenientul recidivist, mai degrabă decât cel care primește o amendă ocazional. Există însă și această categorie.

Potrivit statisticilor Departamentului de Finanțe, două treimi dintre contravenienți sunt locuitori ai provinciei Biscaya, iar aceștia acumulează 85% din totalul amenzilor neachitate. Restul provin din afara teritoriului.

În cazul cetățenilor străini, plata amenzilor este mai rară. Acesta este un fenomen întâlnit frecvent și în alte orașe din Spania, iar unele informații indică faptul că 80% dintre șoferii din afara Spaniei evită plata.

Aceștia nu ajung însă, de regulă, să fie recidiviști, deoarece nu rămân suficient timp în oraș pentru a acumula un număr mare de amenzi.

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