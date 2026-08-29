Evacuări masive pentru complexuri imobiliare inaccesibile

Zona rezidențială din estul orașului Zurich, cândva recunoscută pentru liniștea și spațiile sale verzi, a fost lovită puternic de politicile agresive de renovare și densificare.

Sute de vechi locuitori, mulți dintre ei pensionari, au fost nevoiți să își părăsească căminele după ce imobilele vechi au fost demolate pentru a face loc unor proiecte exclusiviste.

Un exemplu concludent este complexul „Halo Homes”, situat la intersecția străzilor Oeschbrig 8 și 14.

Deși primii locatari s-au mutat la începutul verii anului 2026, mai bine de jumătate din cele 69 de apartamente rămân goale. Seara, doar câteva ferestre sunt iluminate, oferind noilor construcții un aspect de oraș părăsit.

Chirii de peste 5.000 de franci și dezvoltatori controversați

Listarea noilor locuințe pe portalurile imobiliare mari precum Homegate sau ImmoScout24 se face într-un ritm extrem de lent, o decizie pe care reprezentanții agenției Yuna Real Estate o descriu ca fiind una deliberată.

Prețurile practicate sunt complet inaccesibile pentru clasa de mijloc: un apartament de 2,5 camere ajunge la 3.300 de franci pe lună, în timp ce o unitate de 4,5 camere costă 5.300 de franci lunar, fără loc de parcare inclus.

Investigațiile jurnaliștilor de la Blick arată că proprietatea aparține companiei Dabraux Holding din Zug, o entitate strâns legată de firma Xania – catalogată de presă drept un veritabil „inamic al chiriașilor” din cauza strategiei sale de a cumpăra imobile vechi pentru a le transforma în ansambluri de lux.

Paradoxul pieței imobiliare din Elveția

Situația din Witikon evidențiază o diferență izbitoare pe piața imobiliară elvețiană. În timp ce orașul Zurich înregistrează o rată de neocupare aproape inexistentă, de doar 0,1%, spațiile de locuit la prețuri accesibile au dispărut, fiind înlocuite de proiecte scumpe pe care piața nu le poate absorbi.

În ciuda faptului că blocurile noi stau neocupate, expansiunea imobiliară de lux continuă în tot cartierul, noi predări de chei fiind deja programate pe strada Carl-Spitteler, unde mai mult de jumătate dintre apartamente își caută încă chiriași.