Nicoleta Mihaiu are 12 ani. Este în clasa a VI-a și din clasa I a luat doar coroniță. Recunoaște că notele pe care le are se datorează și pregătirii pe care a făcut-o cu educatorii de la centrul de zi Casa Speranței, din sectorul 4 al Capitalei.

„Profesorii de aici m-au ajutat foarte mult, m-au învățat multe lucruri pe care înainte nu le știam„, spune Nicoleta. Părinții au adus-o la centru în urmă cu 6 ani, ca după școală să-și facă temele. Aici, Nicoleta participă la cursuri de pictură, dans, muzică și teatru.

Centrul de zi funcționează ca un after-school social. Adică, după școală, copii de la 6 la 14 ani, din familii defavorizate pot veni aici să-și facă temele cu ajutorul educatorilor, iar după aceea pot să urmeze ateliere de muzică, dans, teatru și literatură, pictură și activități sportive. În acest timp, servesc și masa.

„La nivelul sectorului 4 avem două centre de zi care funcționează ca un fel de after-school-uri sociale. Ideea înființării lor a pornit de la nevoia de a sprijni familiile cu venituri reduse sau monoparentale în ceea ce privește educarea copiilor. În unele situații copiii erau chiar în pragul abandonului școlar„, explică Mihaela Ungureanu( foto), director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) sector 4.

«Este ca o a doua casă pentru mine»

În urmă cu câteva luni, 15 copii pregătiți la centrul de zi Casa Speranței au luat premiul cel mare la Festivalul Național Bucuria Lecturii. Au luat și premiul pe echipă, dar și la secțiuni individuale. „Copiii noștri au fost singurii care au participat din partea unui serviciu social, mai exact pregătiți într-un centru de zi„, mai spune Mihaela Ungureanu. Au concurat cu 33.000 de elevi din toată țara.

Alice Coman, 14 ani (foto), este cea mai mare dintre copiii care au câștigat premiul. Sunt 8 ani de când vine la centru și recunoaște că o să-i fie dor de profesorii și de atmosfera de aici. „Pot spune că aici am crescut, aici m-am dezvoltat. Este o a doua casă pentru mine, un centru minunat unde am învățat să dansez, să cânt, să pictez și să fac teatru„, spune Alice.

„Mulțumirea noastră este când vedem că acești copii progresează și pornesc pe un drum bun în viață. Când copiii pleacă din centru eu mereu le spun că părăsesc o casă, dar iau cu ei speranța și asta e cel mai bun lucru pentru ei„, spune Salvina Teacă, șefa centrului de zi Casa Speranței.

