Cel mai bine plătit job fără facultate: peste 100.000 de dolari pe an

Un nou raport realizat de Resume Genius, pe baza datelor Biroului de Statistică a Muncii din SUA, arată că numeroase locuri de muncă bine plătite nu necesită diplomă de licență, au perspective solide de angajare și pot aduce salarii de șase cifre.

Poziția fruntașă în clasament este una neașteptată: instalatorii și reparatorii de lifturi și scări rulante.

Jobul necesită doar diplomă de liceu, ucenicie și certificare de stat, însă oferă un salariu mediu anual de 106.580 de dolari, cu cerere în creștere pe piața muncii.

Pe locul al doilea se află managerii de transport, depozitare și distribuție, care pot ajunge la un venit mediu de 102.010 dolari pe an, de multe ori pornind din roluri de nivel entry-level în logistică.

Generația Z caută alternative la facultatea de patru ani

Tot mai mulți tineri evită îndatorarea masivă pentru studii universitare. Mai ales în contextul în care inteligența artificială preia o parte semnificativă din joburile administrative și de birou.

„Nu există o singură modalitate de a obține un loc de muncă bine plătit”, spune Eva Chan, expertă în carieră la Resume Genius.

„Toate rolurile clasate au un anumit grad de pregătire – unele necesită studii sau certificări – dar sunt accesibile fără o diplomă de patru ani”.

Top 15 locuri de muncă bine plătite care nu necesită diplomă

Potrivit raportului Resume Genius, acestea sunt cele mai bine plătite 15 joburi din SUA care nu cer diplomă universitară de patru ani și au perspective pozitive de creștere:

Instalator și reparator de lifturi și scări rulante – 106.580 USD Manager transport, depozitare și distribuție – 102.010 USD Instalator și reparator de linii electrice – 92.560 USD Mecanic și tehnician aeronave și avionică – 79.140 USD Detectiv și investigator criminalist – 77.270 USD Mecanic de locomotivă – 75.680 USD Reprezentant vânzări angro și producție – 74.100 USD Însoțitor de bord – 67.130 USD Manager de proprietăți și asociații comunitare – 66.700 USD Lucrător în transportul pe apă – 66.490 USD Manager servicii alimentare – 65.310 USD Tehnician vehicule grele și echipamente mobile – 62.740 USD Atlet și competitor sportiv – 62.360 USD Bucătar și bucătar-șef – 60.990 USD Agent de vânzări asigurări – 60.370 USD

Multe dintre aceste cariere implică stagii de practică, certificări, training la locul de muncă, dar evită povara financiară a studiilor universitare.

