CV-urile, pe cale de dispariție

Încercarea de a condensa ani de experiență profesională într-un CV de una sau două pagini a fost, timp de decenii, o povară pentru candidați.

Însă potrivit raportului „The State of Skills-Based Hiring 2023” realizat de TestGorilla, aproape trei sferturi dintre companii folosesc deja evaluări bazate pe competențe pe parcursul procesului de recrutare, față de doar 56% cu un an înainte.

Chiar dacă multe organizații mai cer încă CV-uri, datele sugerează că acestea ar putea deveni în curând irelevante, pe măsură ce angajatorii observă rezultate mai bune din noile metode de selecție.

Angajarea bazată pe competențe este mai eficientă, arată studiile

Angajatorii care folosesc recrutarea bazată pe competențe raportează beneficii semnificative:

88% mai puține angajări greșite

82% reducere a timpului de recrutare

74% scădere a costurilor de angajare

Per total, 92% dintre angajatori spun că acest tip de recrutare este mai eficient în identificarea talentelor decât CV-urile tradiționale.

De asemenea, peste 80% afirmă că este mai predictiv pentru performanța la locul de muncă și duce la o retenție mai mare a angajaților.

Testele practice înlocuiesc titlurile „impresionante” din CV

Prin evaluarea modului în care candidații ar gestiona sarcinile zilnice ale unui rol, companiile evită să fie influențate de branduri mari sau titluri pompoase din CV.

Khyati Sundaram, CEO al platformei de recrutare bazată pe competențe Applied, a explicat anterior pentru Fortune: „Încercăm să ne asigurăm că testul sau întrebarea sunt cât mai relevante pentru post”.

Ea a adăugat: „Acesta este motivul pentru care le place și candidaților”.

Contrar percepției că testele ar fi mai obositoare decât trimiterea unui CV, majoritatea lucrătorilor chestionați de TestGorilla spun că angajarea bazată pe competențe echilibrează condițiile de concurență și le crește șansele de a obține jobul dorit.

Aproximativ trei sferturi dintre angajații de culoare, asiatici și arabi incluși în studiu au declarat că au avut acces la noi oportunități de angajare prin evaluări bazate pe competențe.

Nici diplomele nu mai sunt esențiale pentru angajatori

Această schimbare vine în contextul în care tot mai multe companii elimină cerințele privind studiile superioare.

Google, Microsoft, IBM și Apple au renunțat deja la obligativitatea diplomelor universitare pentru multe roluri, pentru a atrage talente mai diverse.

La nivel global, recrutorii sunt de cinci ori mai predispuși să angajeze pe baza competențelor decât pe baza educației formale.

David Meads, fost CEO Cisco pentru Marea Britanie și Irlanda, susține că tinerii ar putea fi mai avantajați dacă intră direct pe piața muncii, în loc să urmeze facultatea: „În universitate, ieși cu orice diplomă ai obține, dar aproape sigur este împovărată de datorii. Este asta mai bine decât experiența la locul de muncă, în care treci prin diferite părți ale organizației noastre și trăiești realitatea, nu doar teoria?”.

El concluzionează ferm: „Pentru mine, atitudinea și aptitudinile sunt mai importante decât orice literă ai după nume sau orice calificări ai pe o foaie”.

În ciuda acestor tendințe, studiile arată că mulți tineri din Generația Z rămân sceptici și preferă în continuare traseul clasic al facultății, evitând uceniciile sau intrarea timpurie pe piața muncii.

Dar acest lucru pare să se schimbe: două treimi dintre studenți britanici consideră că universitatea nu merită costul, deși majoritatea sunt mulțumiți de calitatea cursurilor lor.

În plus, plătesc taxe de mii de euro la facultate și apoi au salarii ca un vânzător din supermarket, iar asta îi face să renunțe la studiile universitare.

