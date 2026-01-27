Suspecții, predominant de origine asiatică, atrăgeau femei din China prin anunțuri false de locuri de muncă. Victimele erau obligate să se prostitueze nonstop în bordeluri ilegale și trăiau în condiții asemănătoare sclaviei, conform poliției

Autoritățile au intervenit în 10 locații din Palma de Mallorca, arestând 14 suspecți. Au fost confiscate 5 vehicule de lux, arme și 190.000 de euro în numerar, iar rețeaua a fost declarată complet destructurată.

Atenție, informații care vă pot afecta emoțional!

Poliția din Mallorca a eliberat 15 femei ținute captive de o rețea asiatică de trafic de persoane, care le forța să se prostitueze și să vândă droguri.

Acțiunea a avut loc în urma unei anchete ce a durat nouă luni și a fost declanșată de mărturia unei victime care a reușit să scape.

„Rețeaua a acoperit cheltuielile de călătorie, creând o datorie pe care femeile au trebuit să o achite prin prostituție”

Potrivit anchetatorilor, o organizație criminală cu membri „predominant de origine asiatică” a atras femei, în principal din China, prin anunțuri online care promiteau locuri de muncă în domenii precum masaj terapeutic, gătit sau îngrijire la domiciliu.

Unele dintre femei au declarat că se aflau deja în Peninsula Iberică, în timp ce altele au spus că au călătorit din China în Spania după ce „au acceptat presupuse oferte de muncă ca terapeute, cu un salariu de aproximativ 2.000 de euro pe lună, sau ca bucătărese și îngrijitoare. Rețeaua criminală a acoperit cheltuielile de călătorie, creând o datorie pe care femeile au trebuit să o achite prin prostituție”.

Odată ajunse pe insulă, femeile erau duse în bordeluri ilegale unde erau obligate să se prostitueze nonstop, fără libertate de mișcare sau dreptul de a refuza clienții.

„Regim de sclavie, 24 din 24 de ore”

Odată ajunse pe insulă, victimele erau ridicate și duse la bordeluri, unde erau forțate să se prostitueze 24 de ore pe zi, șapte zile pe săptămână. De asemenea, erau obligate să ofere servicii sexuale la domiciliul clienților, uneori fără prezervative, pentru care organizația le percepea o taxă mai mare.

Rețeaua oferea victimelor posibilitatea de a-și regulariza statutul de imigrare în Spania prin căsătorii frauduloase în schimbul unor sume mari de bani. Odată ce statutul lor era regularizat, rețeaua le folosea identitățile pentru a se înregistra pentru utilități, conturi bancare și numere de telefon, cu scopul de a ascunde identitatea principalilor suspecți din rețeaua de prostituție.

Victimele trăiau într-un regim de sclavie, erau monitorizate constant și obligate să presteze și alte munci casnice.

Victimele primeau doar 50% din profiturile rămase după deducerea chiriei și a cheltuielilor de trai

Toate câștigurile trebuiau predate integral organizației; victimele primeau doar 50% din profiturile rămase după deducerea chiriei și a cheltuielilor de trai.

Investigațiile au început în urmă cu 8 luni, după primirea unor denunțuri anonime. Însă punctul de cotitură al anchetei a fost fuga uneia dintre femei, care a oferit autorităților detalii cruciale despre activitatea rețelei.

„Declarația și cooperarea acestei victime au fost decisive pentru demararea investigațiilor”, a explicat purtătorul de cuvânt al poliției,

După ce au intervenit în 10 locații din Palma de Mallorca, inclusiv 3 bordeluri, forțele de ordine au arestat 14 suspecți și au eliberat 15 femei.

🚩Liberadas1⃣5⃣víctimas de explotación sexual captadas por una organización (de origen asiático) a través de anuncios en #rrss



🔹Gracias a 2denuncias anónimas recibidas en📧trata@policia.es y a la colaboración de una víctima fugada



🔹Hay 12 detenidos en #Palma y 2 en #Barcelona pic.twitter.com/FhHYtmO5oV — Policía Nacional (@policia) January 24, 2026

Mașini de lux, arme, ceasuri și cash

Totodată, au fost confiscate 5 vehicule de lux, arme, bijuterii, ceasuri și 190.000 de euro în numerar. Reprezentanții Poliției Naționale au anunțat că rețeaua a fost „complet destructurată”.

Poliția Națională a confirmat că, într-unul dintre cele 3 bordeluri investigate, profiturile obținute s-au ridicat la 1,2 milioane de euro.

