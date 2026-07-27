Semnul rutier cu „ou” pe care puțini șoferi îl cunosc. Amenda poate ajunge la 250 de euro

Unele indicatoare rutiere sunt întâlnite atât de rar încât mulți șoferi nu le cunosc semnificația.

Printre acestea se numără indicatorul de interzicere 269, destinat exclusiv vehiculelor care transportă substanțe periculoase pentru apă. Acest semn nu se aplică tuturor participanților la trafic, ci doar vehiculelor care au la bord încărcături ce pot afecta mediul acvatic.

Ce semnifică indicatorul 269

Indicatorul este de formă rotundă, cu margine roșie, și prezintă pictograma unui vehicul care transportă o încărcătură periculoasă, reprezentată de un simbol portocaliu deasupra apei.

Semnul indică faptul că vehiculele care transportă astfel de substanțe nu au voie să circule pe sectorul de drum unde este amplasat. Scopul măsurii este prevenirea poluării apelor în cazul unui accident sau al unei scurgeri de substanțe periculoase.

Actuala versiune a indicatorului a fost introdusă la 14 iunie 1988, înlocuind un model folosit din 1971.

Începând cu 1 septembrie 2009, semnul interzice accesul vehiculelor care transportă mai mult de 20 de litri de substanțe periculoase pentru apă.

Indicatorul este conceput pentru a preveni contaminarea apei. Sursa foto: fuehrerscheine.de

Ce substanțe sunt considerate periculoase

Categoria substanțelor periculoase pentru apă include, în general, acizi, baze, metale alcaline, halogeni, săruri de plumb și diferite tipuri de substanțe toxice.

Autoritățile sancționează încălcarea acestui indicator cu amenzi de până la 250 de euro, având în vedere riscurile majore pe care le poate genera transportul unor astfel de substanțe în zone sensibile.

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