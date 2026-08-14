„Este o breșă de securitate”

Incidentul s-a produs joi, 13 august, pe Aeroportul Internațional Denver, în timp ce zborul United Airlines 1302 se pregătea să plece spre San Diego. Glonțul a fost găsit la bord înainte ca avionul să ruleze către pista de decolare. Compania nu a precizat în ce zonă a aeronavei a fost descoperită muniția. FOX31 Denver, care avea un membru al echipei sale la bord, a relatat că pasagerii au fost informați că descoperirea reprezenta o problemă de securitate și că avionul trebuia evacuat.

„Este o breșă de securitate”, li s-a transmis celor aflați la bord, potrivit relatării citate de Fox News.

Pasagerilor li s-a cerut să își ia bagajele de mână și să coboare din avion, pentru ca echipele de securitate să poată verifica aeronava goală.

178 de pasageri și șase membri ai echipajului se aflau în Boeing

United Airlines a confirmat incidentul și a precizat că Boeingul 737-900 a fost supus unei verificări de securitate înainte de a primi permisiunea de a-și continua zborul. În avion se aflau 178 de pasageri și șase membri ai echipajului. După încheierea controlului, aeronava a fost declarată sigură, iar pasagerii au putut reveni la bord. Zborul 1302 trebuia să plece din Denver în jurul orei locale 13.25, iar avionul a decolat, cu o întârziere de peste două ore, în jurul orei 15.41.

Până în prezent nu a fost stabilit cui îi aparținea glonțul și nici cum a ajuns acesta în Boeing. Din informațiile publicate până acum nu reiese că în avion ar fi fost găsită și o armă. Autoritățile urmează să stabilească în ce împrejurări a ajuns muniția la bordul aeronavei și dacă aceasta trecuse anterior prin controalele de securitate ale aeroportului.

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