O schimbare importantă are loc la nivelul managementului din cadrul trustului Antena Group. Paul Muntenescu, cel care a ocupat funcția de Head of Digital Business & Streaming din vara anului 2020, și-a încheiat mandatul de coordonare a operațiunilor digitale ale televiziunii, potrivit informațiilor publicate de TV Mania.

Decizia vine într-un moment de vârf pentru platforma AntenaPlay, unul dintre cele mai importante proiecte gestionate de el, care tocmai a susținut un volum masiv de trafic pe durata transmiterii Cupei Mondiale din această vară. Într-un mesaj publicat pe rețeaua profesională LinkedIn, Muntenescu a confirmat finalul acestui capitol și a ținut să își exprime recunoștința față de foștii săi colegi. Acesta a subliniat că transformarea și scalarea acestui ecosistem digital nu ar fi fost posibile fără o echipă excepțională, care a dat dovadă de reziliență și dedicare în timpul proiectelor majore.

Paul Muntenescu a condus departamentul Digital Business & Streaming din cadrul Antena Group în ultimii șase ani. Sursa foto: LinkedIn / Paul Muntenescu.

Deși nu a intrat în detalii foarte specifice privind motivele rupturii de Antena Group, fostul șef al Antena Play a lăsat să se înțeleagă că predă ștafeta într-un moment optim, lăsând în urmă o fundație digitală solidă și pregătită pentru viitor. Cât despre direcția sa profesională, Muntenescu a menționat că privește cu încredere către un nou capitol executiv în domeniul TMT, acronimul care reunește industriile de Tehnologie, Media și Telecomunicații.

Paul Muntenescu preluase conducerea digitalului din Antena Group în iulie 2020, acoperind locul lăsat liber la vremea respectivă de Gusti Roman. Până la momentul venirii în trustul Intact, Muntenescu acumulase deja o experiență vastă pe piața media și de telecomunicații din România.

Parcursul său profesional include funcția de Digital Strategy Manager și ulterior Head of Digital & OTT la RCS&RDS, poziție pe care a ocupat-o timp de un an. De asemenea, o parte semnificativă din cariera sa a fost legată de grupul Pro TV, unde a activat aproape șapte ani în calitate de Digital Content Manager, între 2010 și 2017. Bazele experienței sale în mediul online au fost puse încă din 2008 la Gazeta Sporturilor, unde a lucrat inițial ca editor, avansând apoi în funcția de redactor-șef pe segmentul digital al publicației.