Cariera unui actor de excepție

Tim Curry, născut pe 19 aprilie 1946, în Grappenhall, Cheshire, și-a câștigat faima internațională prin interpretarea excentricului Dr. Frank N. Furter în adaptarea cinematografică din 1975 a musicalului „The Rocky Horror Show”. Filmul, deși inițial nu a avut succes la lansare, a devenit ulterior un fenomen de cult. Spectatorii din lumea întreagă au transformat proiecțiile de la miezul nopții într-un eveniment de neratat, venind costumați în personajele îndrăgite din film.

Rolul său extravagant, un „travestit dulce din Transilvania transsexuală”, rămâne una dintre cele mai memorabile interpretări din cariera sa. „Nu sunt un bărbat prea mare la lumina zilei. Dar noaptea sunt un iubit pe cinste”, cânta el într-una dintre cele mai emblematice scene ale peliculei, purtând o ținută nonconformistă și afișând o atitudine provocatoare.

Într-un interviu din 1975, Curry a recunoscut riscurile asumate prin acceptarea unui asemenea rol: „Când am citit-o, am crezut că este foarte, foarte spirituală și amuzantă… Am ezitat, dacă ar funcționa, ar putea fi greu să scap de asta. Dar, sincer, am crezut întotdeauna că (o parte) nu merită făcută decât dacă îți asumi un risc”.

De la scenă la marele ecran

De-a lungul carierei, Curry a avut apariții memorabile în numeroase filme, adesea în roluri de răufăcători. Printre cele mai cunoscute titluri se numără: „Annie” (1982), „Legendă” (1985), „Indiciu” (1985), „Singur acasă 2: Pierdut în New York” (1992), „Cei trei mușchetari” (1993), „Umbra” (1994), „Congo” (1995) și „Insula comorii Muppet” (1996). În 2000, a apărut și în filmul „Îngerii lui Charlie”.

„Îmi plac foarte mult acele roluri – sunt întotdeauna cel mai bine scrise”, declara Curry în 2011, într-un interviu acordat lui Andrew Kay. Cu toate acestea, actorul nu s-a ferit să recunoască și eșecurile din cariera sa, menționând rolul din filmul „Congo” din 1995: „Am jucat foarte prost. Am câștigat un premiu Razzy pentru una dintre cele mai slabe performanțe ale anului – și l-am meritat pe deplin”.

Succes pe Broadway și în animație

Pe lângă cariera cinematografică, Curry a excelat și pe scena teatrului. A fost nominalizat de trei ori la premiul Tony, cea mai prestigioasă distincție din teatrul american. Prima nominalizare a venit în 1981 pentru rolul său din „Amadeus”, în care l-a interpretat pe Mozart. Au urmat recunoașteri pentru performanțele din „My Favorite Year” (1993) și rolul Regelui Arthur în musicalul „Monty Python’s Spamalot” (2005).

Vocea sa inconfundabilă și baritonală l-a făcut extrem de căutat în industria filmelor de animație, primind chiar și un premiu Emmy Daytime în 1991 pentru contribuția sa vocală în „Peter Pan și pirații”.

O viață dedicată artei

Curry a fost, de asemenea, cântăreț și compozitor, lansând mai multe albume și cântând alături de trupa sa de rock. Deși a avut o carieră strălucită, viața personală a actorului a fost mai discretă. Nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii.

În 2011, Curry a fost nevoit să renunțe la o producție teatrală din Marea Britanie, din cauza problemelor de sănătate. Doi ani mai târziu, în 2013, agentul său a confirmat că acesta a suferit un accident vascular cerebral, după care a folosit un scaun cu rotile și și-a redus activitatea profesională. Cu toate acestea, Tim Curry a revenit pe marele ecran în 2024, cu un rol în filmul de groază „Stream”, marcând astfel o revenire emoționantă pentru fanii săi.

Tim Curry va rămâne în memoria publicului ca un artist curajos, care nu a ezitat să-și asume riscuri pentru a crea personaje memorabile și a lăsa o amprentă de neuitat în lumea divertismentului. Actorul locuia în Los Angeles la momentul decesului.

Acest articol a fost realizat pornind de la datele oferite de Google Trends.